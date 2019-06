La Franco-Fête du Carrefour communautaire francophone de London a fait le plein de participants cette année. Une foule comme on n’en avait pas vu depuis longtemps a empli le terrain et le gymnase où se sont déroulées les festivités du samedi 22 juin. Les deux Franco-Fêtes précédentes avaient été gâchées par la pluie mais celle-ci a bénéficié d’une météo resplendissante.

Ce sont par quelques mots de bienvenue de Jean-Pierre Cantin, directeur général de l’organisme, que les célébrations se sont ouvertes. Le micro a ensuite été remis à Arielle Kayabaga, qui n’en était pas à sa première Franco-Fête mais y participait néanmoins pour la première fois en tant que conseillère municipale (quartier 13). Peter Fragiskatos, député fédéral (London Nord – Centre), a souligné que les francophones ont leur place dans la ville, dans la province et partout au pays. Quant à Theresa Armstrong, députée provinciale (London – Fanshawe), elle a avancé entre autres choses que cet événement permettait de souligner ce qui rend la collectivité distincte et forte.

La parenthèse politique une fois fermée, c’est en mode musical et festif que la Franco-Fête est passée. Ainsi, les Black Panthers, une formation artistique fondée à London il y a quelques mois et qui se spécialise dans la musique et la poésie d’inspiration africaine, a donné une représentation avant de faire place à un concours mettant en vedette le talent des élèves qui ont offert différents numéraux de danse et de chant.

Les classiques étaient également de retour, à commencer par le barbecue. Les cuistots ont eu fort à faire pour satisfaire à la demande tout au long de la journée mais ils se sont acquittés de cette tâche avec brio. Même chose du côté du gymnase où des bénévoles servaient de la crème glacée, du popcorn, de la barbe-à-papa, etc. Divers articles étaient également en vente tandis que des jeux gonflables se trouvaient à l’extérieur pour les enfants qui pouvaient aussi se faire maquiller et faire des bulles géantes.

Le clou de la journée résidait néanmoins dans le concert du groupe Hey, Wow. Le nom résume bien la réaction qui s’impose lorsqu’on le voit se produire sur scène. Peu de formation serait capable de fusionner le rock et le folklore et de faire côtoyer la batterie et l’accordéon avec tant de succès! Comment Hey, Wow est-il parvenu à créer un son aussi particulier? « Je pense que c’est le fait qu’on soit quatre professionnels avec un siècle d’expérience en tout et qu’on a reçu tellement d’influences qui se retrouvent toutes dans notre musique », résume Jean-Marc Lalonde, chanteur et accordéoniste du groupe. Il était accompagné sur scène par Kevin Daoust à la guitare, Martin Newman à la basse et Ross Murray à la batterie.

Le rideau est tombé sur la Franco-Fête 2019 et les organisateurs peuvent se féliciter d’avoir offert aux francophones un aussi bel événement à l’orée de l’été.

PHOTO : Les membres de la formation Hey, Wow ont donné tout un spectacle!

Les Black Panthers

Les visiteurs ont également assisté à une démonstration de taekwondo.

Un jeune garçon pratique le « breakdance » dans le cadre du concours destiné aux élèves.