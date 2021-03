Vous vous préparez en vue de produire votre déclaration de revenus et de prestations? L’Agence du revenu du Canada a quelques conseils à vous donner qui pourraient vous faire gagner du temps et économiser de l’argent. Pour obtenir des renseignements sur la production en ligne, les échéances et les liens utiles pour la période de production des déclarations de 2021, consultez le site canada.ca/impots-preparez-vous.

Vous pouvez également consulter nos questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus pour obtenir de l’aide en ce qui a trait aux prestations liées à la COVID–19 et au processus de production des déclarations.

Produire votre déclaration de revenus et de prestations

Premièrement, assurez-vous de produire une déclaration! Il est important de produire votre déclaration à temps afin que vous puissiez obtenir les prestations et les crédits auxquels vous pourriez être admissible! L’Agence utilise les renseignements qui figurent dans votre déclaration pour calculer vos prestations et crédits.

Vous devriez produire votre déclaration à temps chaque année, même si vous n’avez pas à payer d’impôt sur votre revenu ou si vous n’avez pas eu de revenu. Si vous avez un époux ou un conjoint de fait, il doit également produire une déclaration de revenus et de prestations. Vous devez produire votre déclaration avant la date limite pour ne pas payer de pénalité pour production tardive sur tout montant que vous devez.

Produisez votre déclaration en ligne

Cette année, l’Agence vous encourage à vous inscrire au dépôt direct et à produire votre déclaration en ligne afin d’obtenir votre remboursement plus rapidement et d’éviter tout retard. Nous vous encourageons fortement à produire votre déclaration en ligne cette année au moyen du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt, d’un logiciel homologué pour IMPÔTNET ou des services d’un déclarant par voie électronique qui peut utiliser notre service de la transmission électronique des déclarations (TED).

Lorsque vous produirez votre déclaration par voie électronique au moyen d’IMPÔTNET, on vous demandera d’entrer un code d’accès alphanumérique à huit caractères. Ce code unique se trouve dans le coin supérieur droit de la première page de votre avis de cotisation. Bien que ce code d’accès ne soit pas obligatoire, si vous ne l’entrez pas, vous ne pourrez pas utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus de 2020 au moment de confirmer votre identité auprès de l’ARC. Vous devrez utiliser d’autres renseignements pour les besoins de l’authentification.

Si vous produisez votre déclaration sur papier, la COVID-19 peut occasionner des retards dans le traitement des déclarations papier et dans le traitement des modifications demandées à votre déclaration, ainsi que dans la livraison des avis de (nouvelle) cotisation et des chèques par la poste. L’Agence traitera les déclarations papier et toute modification demandée dans l’ordre où elle les recevra. Puisque ces retards n’ont aucune incidence sur le traitement des déclarations électroniques, l’Agence vous encourage à produire votre déclaration de 2020 (ou toute modification) en ligne.

Si vous utilisez un logiciel homologué pour IMPÔTNET et que vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration. Il vous permet de remplir rapidement et facilement certaines parties de votre déclaration avec les renseignements que l’Agence a au dossier, y compris les feuillets d’impôt que vous recevrez si vous avez bénéficié des prestations d’urgence liées à la COVID-19.

Demandez tous vos crédits, prestations et déductions

Lorsque vous produirez votre déclaration, vous pourriez avoir droit à des déductions, des crédits et des dépenses. L’Agence utilise les renseignements de votre déclaration et de la déclaration de votre époux ou conjoint de fait (s’il y a lieu) pour calculer vos paiements de prestations et de crédits.

Vous pourriez être en mesure de demander des crédits d’impôt non remboursables pour vos frais médicaux et vos intérêts payés sur vos prêts étudiants, ou une déduction pour frais de garde d’enfants. Si vous avez travaillé de la maison plus de 50 % du temps au cours d’une période d’au moins quatre semaines consécutives en 2020 en raison de la COVID-19, vous pourriez également avoir droit à la déduction pour frais de bureau à domicile pour 2020.

Si vous possédez une entreprise ou êtes travailleur indépendant, vous pourriez être en mesure de demander certaines dépenses d’entreprise.

Inscrivez tous vos revenus et paiements de prestations liées à la COVID–19

Votre employeur devrait vous remettre votre feuillet T4 d’ici la fin du mois de février. Vous pouvez également obtenir des feuillets d’autres payeurs, tels que les fournisseurs de services de pension ou les institutions financières. Si vous n’avez pas tous vos feuillets de 2020 ou si vous en avez perdu un, demandez-en une copie à votre employeur ou à votre payeur. Si vous vous inscrivez à Mon dossier, vous pouvez avoir accès à des copies en ligne de vos feuillets. S’il vous manque encore des renseignements, servez-vous de vos talons de paie ou de vos relevés de salaire pour estimer votre revenu à déclarer.

Si vous avez reçu la prestation canadienne d’urgence (PCU), la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (PCUE), la prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) ou la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA), ces paiements sont considérés comme un revenu imposable. Vous devrez donc inscrire dans votre déclaration le total des montants que vous avez reçus. Vous recevrez par la poste un feuillet T4A (pour les prestations versées par l’Agence) ou un feuillet T4E (pour les prestations versées par Service Canada). Ces feuillets comprennent les renseignements à inscrire dans votre déclaration. Vous pouvez consulter en ligne vos feuillets d’impôt dans Mon dossier.

L’Agence comprend que pour certaines personnes, le remboursement de ces prestations pourrait causer des difficultés financières importantes. C’est pourquoi les paramètres des ententes de paiement ont été élargis pour donner aux Canadiens plus de temps et de souplesse pour rembourser les prestations en fonction de leur situation financière personnelle.

En plus de déclarer tout l’argent que vous gagnez dans le cadre de ces activités, vous pouvez demander des dépenses admissibles dans votre déclaration. La déclaration de tous vos revenus contribue au bien-être social et économique des Canadiens dans le besoin en appuyant les prestations et les programmes offerts par l’intermédiaire du régime fiscal.

Présentez les bonnes demandes

Assurez-vous de savoir ce que vous pouvez demander. Parfois, les gens déduisent par erreur des montants qui ne sont pas admissibles aux déductions d’impôt. Si l’Agence trouve une erreur, elle rajuste votre déclaration.

Simplifiez-vous la vie avec Mon dossier

Mon dossier vous aide à gérer facilement vos impôts à partir du confort de votre domicile. Inscrivez-vous à Mon dossier, vous pourrez facilement : consulter et mettre à jour vos renseignements personnels; voir ce que vous devez à l’Agence; consulter vos limites pour un compte d’épargne libre d’impôt ou un régime enregistré d’épargne-retraite; voir l’état de votre déclaration.

Si vous vous êtes inscrit à Mon dossier pour demander des prestations liées à la COVID-19, vous pouvez entrer le code de sécurité que vous avez reçu par la poste pour utiliser toutes les fonctions de ce service. Si vous avez égaré votre code de sécurité ou s’il a expiré, communiquez avec l’Agence pour en obtenir un nouveau.

Produisez votre déclaration et payez à temps

Si vous avez un solde dû, payez-le au complet avant la date limite pour éviter de payer des intérêts. Si vous ne pouvez pas le payer au complet, produisez votre déclaration de revenus avant la date limite afin d’éviter les pénalités pour production tardive. Si vous produisez votre déclaration avant la date limite, vous pourriez conclure une entente de paiement. Cela vous permet d’effectuer de plus petits paiements au fil du temps pour la dette et les intérêts jusqu’à ce que vous ayez payé la totalité du montant.

Si vous avez un solde dû et que vous ne produisez pas votre déclaration à temps, vous devrez payer une pénalité pour production tardive. La pénalité correspond à 5 % du solde dû à la date limite, plus 1 % du solde dû pour chaque mois complet de retard (jusqu’à un maximum de 12 mois).

Conservez tous vos reçus et documents justificatifs

Vous devez conserver tous vos reçus et documents pendant au moins six ans à partir de la fin de la dernière année d’imposition à laquelle ils se rapportent.

Parfois, l’Agence examine les déclarations de revenus pour s’assurer que les revenus, les déductions et les crédits sont bien déclarés. Si l’Agence examine votre déclaration et que vous avez conservé vos reçus et documents, vous pourrez plus facilement justifier vos demandes.

SOURCE – Agence du revenu du Canada