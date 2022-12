Le Collège Boréal a inauguré, le 17 novembre, ses nouveaux locaux situés au Talbot Centre, au cœur du centre-ville de London. Offrant une meilleure visibilité, le nouveau site du 142, rue Fullarton permettra au collège d’assurer la continuité et le développement de ses programmes et services, lesquels étaient auparavant dispensés au City Plaza.

Pour Marc Despatie, directeur des communications pour le Collège, cette relocalisation était rendue nécessaire. « Nous manquions d’espace au City Plaza et nos services étaient offerts sur différents étages. Nous voulions également avoir pignon sur rue et regrouper tous nos services, programmes et employés au même endroit. C’est important pour les services d’emploi et c’est la première fois que toute l’équipe est réunie au même endroit », dit-il.

Ces nouveaux locaux occupent un espace de 15 000 pieds carrés et permettent d’offrir à la clientèle de Boréal des salles d’apprentissage plus grandes et plus lumineuses équipées à la fine pointe de la technologie éducative.

Au site de London, le Collège Boréal offre des services d’établissement pour les nouveaux arrivants, un programme adapté de Cours de langue pour les immigrants au Canada et autres cours de langue, des formations relais, des services et programmes d’emploi, de formation continue et de formation sur mesure, d’alphabétisation et de formation de base, et un programme de Praticien du développement de l’enfant.

« Les programmes et services du Collège Boréal sont un pilier essentiel de ce que nous appelons chez nous le guichet unique de services : lorsqu’une personne s’adresse à nous, nous sommes capables, selon son profil et ce qu’elle recherche, de l’orienter vers ces programmes et services destinés aux nouveaux arrivants ou directement vers nos services d’emploi, ou encore vers nos formations postsecondaires ou continues. Ces nouveaux locaux accessibles, spacieux et lumineux permettront d’encore mieux nous acquitter de notre mission, a déclaré Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

« Ces locaux offrent de plus grandes possibilités fonctionnelles pour notre personnel, pour notre communauté et pour nos clients de London. Vous allez découvrir nos classes espacées, claires et dotées de matériel technologique avancé. »

Des chefs d’autres campus étaient sur place pour l’événement : Luc Bonaventure Amoussou de Hamilton et Frédéric Boulanger de Windsor. La première cheffe du site de Boréal à London, Diane Dubois, était également de la fête ainsi que la vice-présidente pour le Centre-Sud-Ouest, Lise Béland.

« Non seulement suis-je membre de la haute direction du Collège Boréal, mais je suis aussi l’ancienne cheffe régionale du site de London et une fière résidente de la ville. Je suis tellement emballée de ce que le collège a à offrir à notre collectivité et je remercie du fond du cœur nos bailleurs de fonds de croire en nous et toute l’équipe de London qui travaille si fort pour nous aider à toujours mieux servir les francophones et francophiles de London et de la région », conclut Mme Béland.

Photo : Lise Béland et Daniel Giroux (devant, au centre) ont coupé le ruban officiel accompagnés des membres de l’équipe du Collège Boréal de London.