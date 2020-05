La Table de concertation Franco-Info rassemble toujours une vingtaine de participants à ses réunions et c’était encore le cas le 21 mai, à la différence que c’est en ligne que les représentants d’organismes ont échangé.

Le premier sujet à retenir l’attention de la Table a été Info-Francovid19, une plateforme web née de la volonté de Suzy Doucet-Simard et Jean-Pierre Cantin de conférer une dimension locale et francophone au flot d’information entourant la pandémie.

Mme Doucet-Simard, responsable des services en français au Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest, et M. Cantin, directeur général du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), avaient constaté que les organismes et institutions faisaient connaître les changements à leurs services en ces temps de crise sans que cette masse de renseignements ne soit compilée quelque part et rendue facilement accessible.

L’idée s’est donc imposée de remédier à ce problème en contactant les fournisseurs de services en français pour dresser une base de données de tout ce qui pourrait être utile aux francophones alors que la COVID-19 continue de se propager.

« On a bougé vraiment vite. On a essayé de rejoindre le plus de gens possible, a relaté Suzy Doucet-Simard. Avec ce projet, on est vraiment en mode solution. »

Le site Info-Francovid19 est, à l’heure actuelle, accessible par l’entremise du site du CCFL (ccflondon.ca). « C’est une page qui va évoluer au fil du temps et, lorsque la pandémie sera terminée, on pourra la continuer ailleurs », a précisé Jean-Pierre Cantin.

Maria Banuelos, agente de liaison culturelle et communautaire au CCFL, a présenté les grandes lignes du site aux participants à la rencontre. Celui-ci est divisé en sections qui chacune s’adresse à un groupe ou besoin particulier : élèves, aînés, personnes en détresse psychologique, nouveaux arrivants, entrepreneurs, personnes à la recherche d’un soutien financier ou alimentaire, etc. Pour chaque section, une liste de ressources (organismes, institutions, programmes gouvernementaux, etc.) est présentée.

Cependant, Info-Francovid19 est bien plus qu’une page web statique. Comme les visiteurs peuvent le constater, une ligne téléphonique (519 670-1996) a été créée pour servir de point d’accès et faciliter la navigation dans cet ensemble de services. C’est nulle autre que Sonia Muhimpundu, promotrice de la santé au London InterCommunity Health Centre et connue pour ses engagements dans la communauté francophone, qui prendra les appels et référera tout un chacun aux bons services.

Le site Info-Francovid19 est accessible depuis le lundi 25 mai et la ligne téléphonique est entrée en fonction le même jour. Cela dit, même si cette initiative est associée à la crise sanitaire, les informations demeureront disponibles au-delà des circonstances actuelles.

Il s’agit également d’un outil pour faire connaître aux anglophones les services et programmes qui existent en français. Et qui sait? Si une deuxième vague de la pandémie devait survenir cet automne, les francophones de la région de London seraient fin prêts pour y faire face.

Cette page web n’était pas le seul point à l’ordre du jour.

Les participants ont ensuite débattu de certaines modalités techniques contenues dans le document établissant le mandat et le fonctionnement de la Table Franco-Info.

Les comités consacrés au plan d’action de la Table et à l’organisation d’une activité pour souligner son 10e anniversaire ont vu leur travail être perturbé par la pandémie et n’ont pu avancer dans leurs tâches. Cependant, en ce qui concerne cette célébration des 10 ans de la Table, il y a fort à parier qu’elle sera repoussée à l’année prochaine.

Au chapitre des activités, il semblerait qu’il y ait toujours de l’espoir quant à l’organisation d’une Franco-Fête. Après avoir annoncé son annulation, le CCFL a fait marche arrière et se penche à présent sur la possibilité d’organiser, dans le stationnement de la Western Fair, un spectacle pour lequel les membres du public auraient à demeurer dans leurs voitures – comme dans un cinéparc – afin de respecter la distanciation sociale.

Qui plus est, le gala Franco-Or, bien que n’ayant pas eu lieu, n’est pas tombé à l’eau pour autant et les organisateurs travaillent à nouveau à sa mise sur pied.

La prochaine réunion de la Table Franco-Info est prévue pour le 17 septembre prochain. Plusieurs dossiers demeurent en suspens ou en développement et, avec la présente crise sanitaire et ses nombreux rebondissements, rien ne peut être tenu pour acquis.

PHOTO : La réunion a rassemblé 20 participants d’horizons divers.