Le 9 septembre dernier, un nouvel immeuble d’appartements à loyer modique était inauguré à London. Fruit d’un partenariat entre le programme conjoint fédéral et provincial d’Investissement dans le logement abordable et l’Initiative ontarienne en matière de logement prioritaire, le bâtiment est situé au 1090, route Hamilton.

On y trouve 54 unités locatives dont 10 sont destinés aux anciens combattants sans-abri. Entièrement accessible pour les personnes à mobilité réduite, l’édifice comprend une rampe pour fauteuils roulants, des logements modifiés et un ascenseur. Il est également situé à proximité des services essentiels tels que les épiceries, les soins médicaux et le transport en commun.

Il va sans dire que plusieurs personnalités politiques étaient présentes pour souligner cet apport important à la plus grande ville du Sud-Ouest ontarien.

« Les Canadiens en difficulté ont besoin d’une maison qui répond à leurs besoins et qu’ils peuvent se permettre. Cette expansion dans le domaine de l’habitation locative ajoutera des logements abordables dont le besoin est vital, ce qui donnera à plus de gens de notre collectivité la possibilité d’avoir un appartement et l’accès à des services qui leur permettront de prospérer, ici, à London », a déclaré Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord.

Le député provincial d’Elgin–Middlesex–London, Jeff Yurek, a donné une dimension humaine à ce type d’initiative : « Je suis très fier que le gouvernement provincial appuie de tels projets bénéfiques pour la région de London. L’accès à un logement abordable et à des soutiens est un élément essentiel de toute communauté, et ces installations fourniront un lieu sûr où se sentir chez eux pour les membres de notre communauté qui en ont besoin et le méritent. »

Un deuxième complexe devrait voir le jour au 440, chemin Clarke, et comprendre 33 logements abordables pour les résidents à faible revenu, les aînés, les personnes handicapées, les immigrants récents et ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. L’édifice, doté d’une salle commune, sera situé près des commerces et l’accès au transport en commun y sera aisé.

Le coût total de ces deux projets immobiliers – celui de la route Hamilton et l’autre du chemin Clarke – se monte à 8,4 millions $.

« Les meilleurs résultats viennent de la collaboration, et cet investissement important à London est un exemple des bonnes choses qui peuvent arriver lorsque nous nous réunissons tous pour aider les personnes à risque d’itinérance, y compris les anciens combattants, a soutenu Steve Clark, ministre provincial des Affaires municipales et du Logement. Soutenir des projets comme ceux-ci est une des façons de contribuer à rendre notre système de logement communautaire plus efficace et durable, et à faire en sorte que les gens puissent accéder au logement et au soutien dont ils ont besoin aujourd’hui et dans les années à venir. »

Il n’est pas exagéré de dire que d’avoir un toit est un droit fondamental tant cela répond à des besoins élémentaires en termes de sécurité et de bien-être. Disposer d’un chez-soi sûr et abordable apportera une plus grande stabilité dans la vie de nombreux résidents de London pour qui cela est une nécessité urgente.

PHOTO (Crédit : Facebook de Peter Fragiskatos) – Le député Peter Fragiskatos s’adresse à l’assistance à l’occasion de la conférence de presse marquant l’ouverture d’un nouvel immeuble d’appartements à loyer modique.