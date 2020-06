« Je crois que vous allez devenir la plus grande génération du 21e siècle. » C’est par ces mots que le premier ministre Justin Trudeau a salué les finissants des universités canadiennes, le mercredi 10 juin.

Dans un discours enregistré à l’Université Carleton pour le bénéfice de toutes les institutions post-secondaires du pays, M. Trudeau a établi un parallèle entre la génération qui quitte les bancs d’école ce printemps et celle qui a dû faire face à la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale au début du XXe siècle.

Des feux de brousse en Australie à l’écrasement du vol 752 en Iran, en passant par le carnage en Nouvelle-Écosse et les interventions policières auprès de personnes racisées qui ont dérapé aux États-Unis comme au Canada, sans oublier bien sûr la pandémie de COVID-19 et la crise économique associée: les premiers mois de l’année 2020 ont été douloureux, a-t-il souligné.

Peu de cohortes auront fait face à une telle incertitude à la sortie de l’école, sauf peut-être celle de 1939, a-t-il avancé, et le défi qui attend les finissants de 2020 n’est, selon lui, « pas si différent ».

Cette génération, façonnée par des mouvements comme Occupy Wallstreet, le Printemps arabe, les carrés rouges, Idle No More et la montée du populisme à travers l’Occident, s’annonce à ses yeux porteuse de grands changements.

« Vous avez toujours été différents », a-t-il enchaîné depuis un podium dans le hall de l’édifice Richcraft Hall de l’Université Carleton, à Ottawa.

« Vous avez marché pour le climat. Vous avez eu le courage de dire moi aussi. Vous nous avez poussés le long du chemin de la réconciliation. Vous êtes allés manifester pour Black Lives Matter. Vous avez lutté pour la liberté d’aimer qui on aime et d’être qui on est.

« Je ne peux pas imaginer des gens mieux placés que vous pour nous montrer la marche à suivre », a-t-il conclu.

Le premier ministre a livré ce message d’abord en anglais, puis en français.

Cette collation de grades nouveau genre n’avait, sur place, qu’un mince public de journalistes et de caméramans. Quatre jeunes finissants, accompagnés chacun d’un ou de deux membres de leur famille, étaient également là pour dire quelques mots avant le discours lu par M. Trudeau.

Arborant un masque noir avec une minuscule feuille d’érable rouge en coin lorsqu’il n’était pas derrière le micro, Justin Trudeau a écouté les mots des finissants, hochant la tête lorsque ceux-ci aussi ont parlé du mouvement contre le racisme.

Les allocutions du premier ministre ont été diffusées en direct sur les réseaux de télévision et ont été mises à la disposition des institutions scolaires qui en voudraient.

SOURCE : La Presse canadienne