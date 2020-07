Le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) est un des ambassadeurs de la campagne Bonjour Welcome de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Cette initiative d’envergure provinciale a pour objectif de mettre en lumière les entreprises qui offrent des services en français de manière explicite ou qui ont le potentiel de le faire parce qu’elles ont des employés qui parlent français. Ce faisant, une communauté francophone se fait informer des ressources qui existent dans sa langue et qui sont à sa portée tandis que les entreprises participantes ont l’occasion d’être mises en contact avec une nouvelle clientèle.

Jordan Hurtubise, un étudiant qui occupe présentement un emploi d’été au CCFS, est responsable de promouvoir l’adhésion à Bonjour Welcome auprès des commerces, services et gens d’affaires de Sarnia. L’organisme avait à cette fin dressé une liste de tous ceux qui, dans la ville et le comté environnant, pourraient être désireux de se joindre à ce programme qui ne requiert aucun déboursé de leur part.

« On est en train de contacter les entreprises à Sarnia, relate Jordan Hurtubise. Ceux qui sont intéressés, on leur donne de la documentation, une épinglette, des autocollants et on prend une photo avec eux. » En effet, en plus du matériel promotionnel remis aux participants, une photo soulignant leur adhésion à la campagne est mise en ligne sur la page Facebook du CCFS, question de faire un peu de publicité à ces commerçants et professionnels sensibles à l’importance du bilinguisme.

Les objectifs du CCFS demeurent réalistes. « Si on pouvait avoir une douzaine d’entreprises à Sarnia, ce serait bien », commente l’étudiant.

En s’affichant comme francophiles, les participants à Bonjour Welcome ont tout à gagner : selon le dernier recensement, 4000 résidents de Sarnia-Lambton ont le français pour langue maternelle, une clientèle qui ne demande pas mieux que d’être servie dans sa langue.

Il faut dire, à la défense du milieu des affaires, qu’il est parfois difficile de savoir si des clients parlent français. Ce n’est parfois qu’une question de chance.

Ainsi, au restaurant Tim Hortons situé à l’intersection de Confederation et Finch, Alex Godfrey, une des trois employées qui parlent français, raconte que c’est par intérêt personnel qu’elle a commencé à échanger avec la clientèle dans la langue de Molière : « J’ai fréquenté une école française pendant 10 ans mais après je n’ai pas eu l’occasion de pratiquer. Alors chaque fois que j’entends un accent français, j’aime parler avec le client et lui demander d’où il vient et où il a appris le français. »

Ce Tim Hortons fait partie des entreprises qui ont adhéré au programme Bonjour Welcome, tout comme d’autres partout en Ontario qui ont compris la valeur d’afficher leur sympathie pour la communauté francophone. Les services en français se font donc connaître à Sarnia et le CCFS est à créditer pour avoir répondu à l’invitation de l’AFO à cet égard!

PHOTO – Le dentiste Stéphane Lefebvre vous attend en français à sa clinique!