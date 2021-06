LGS – est-il nécessaire de le rappeler? – est l’acronyme utilisé depuis quelques années par Le Groupe Swing, constitué de Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet. À quelques jours de ce qui, par les années passées, eut été la Franco-fête, le Carrefour communautaire francophone de London, épaulé du Conseil scolaire Viamonde, du Conseil scolaire catholique Providence, de Patrimoine canadien et du Conseil des arts de l’Ontario, a mis sur la sellette cette formation mythique du répertoire franco-ontarien.

C’est le 18 juin, en soirée, que le spectacle a été offert aux internautes. Mais avant de se lancer à corps perdu dans l’interprétation des succès de LGS, Michel Bénac a annoncé le gagnant du concours Mon Franco-Talent, qui permettait aux élèves des écoles francophones de London de mettre de l’avant leurs aptitudes et courir ainsi la chance de gagner une bicyclette. Avec son vidéo de cuisine intitulé « Comment faire un repas santé pour la Franco-Fête 2021? », le jeune Assane, de l’École élémentaire Marie-Curie, a remporté la palme avec 153 mentions « J’aime » sur Facebook.

Par la suite, le groupe LGS a, pendant une heure, enchaîné ses refrains énergiques d’hier à aujourd’hui. Il faut dire qu’après 22 ans d’existence, la formation dispose d’un imposant matériel dans lequel puiser. Au nom du Père et du Fils et du set carré, On perd la tête, Du cash et bien d’autres chansons à succès ont côtoyé des titres méconnus ou plus récents tels Feels Right, Ton petit tattoo ou Comme les 80’s.

Ce fut également l’occasion pour la formation de promouvoir son 5e album, sortie récemment, et sur lequel se trouve une pièce qui a fait beaucoup jaser. En effet, la chanson C Okay n’est pas une nouveauté mais elle fut interprétée dans ce cas-ci avec QW4RTZ, un quatuor spécialisé dans le chant a cappella et dont les interprétations se rapprochent à s’y méprendre de la sonorité d’un ensemble instrumental.

Mais pour en revenir au spectacle offert au public de London, force est de constater qu’encore une fois, LGS a livré la marchandise et a su faire débuter l’été sur un air de fête.

PHOTOS – Michel Bénac et, en arrière-plan, Jean-Philippe Goulet