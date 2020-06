La Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle le mercredi 17 juin.

Une trentaine de personnes ont participé à l’AGA de l’organisme par le biais de Zoom. Le président Jean-Rock Boutin et le directeur général Gilles Fontaine ont souligné les succès de la dernière année. Ceux-ci incluent notamment des projets importants comme ConnectAinés, des revenus stables et en croissance, le développement de plusieurs partenariats et d’ententes de collaboration, la sortie du Livre Blanc sur le vieillissement des francophones de l’Ontario, et les représentations auprès des gouvernements fédéral et provincial.

Selon Gilles Fontaine, « Le financement pluriannuel et l’embauche de quatre personnes va certainement permettre à la FARFO d’être présente quand ça compte. L’organisme sera en meilleure position pour influencer les gouvernements en vue d’appuyer les personnes aînées et développer rapidement des programmes pour leur mieux-être ».

Le conseil d’administration, qui a aussi développé ses capacités de gouvernance au cours de l’année, est composé de Julie Chalikoff, Carole Paul, Cécile Paquette, Raymond Legault, Claude Charpentier, Michel Tremblay, Oliva Roy, Evelyn Dutrisac. Les membres suivants ont été nommés au conseil de direction de l’organisme : Jean-Rock Boutin (présidence), Jacques Héroux (vice-présidence), Denis Laframboise (trésorerie) et Pierrette Ouellette (secrétariat).

« Je suis très honoré de pouvoir me réengager pour un autre mandat et de servir la communauté des personnes aînées et retraitées francophones. Je suis fier de participer à la vitalité de notre francophonie ontarienne plurielle et inclusive pour deux autres années. Merci de votre confiance », a affirmé M. Boutin.

SOURCE : FARFO

PHOTO: Jean-Rock Boutin