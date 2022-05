Après deux d’années d’interruption dues à la pandémie de COVID-19, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) relance les activités de la Franco-Fête.

La 26e édition de l’événement aura lieu le 25 juin de 11 h à 16 h au parc Ed Blake, derrière le CCFL.

« C’est une année spéciale, car c’est la première édition en personne depuis 2019. On a dû annuler l’évènement pendant deux années à cause des restrictions sanitaires », précise Maria Banuelos, directrice adjointe aux communications stratégiques pour le CCFL.

Pour les francophones, non seulement de London, mais d’un bout à l’autre du Canada, la fête de la Saint-Jean-Baptiste demeure une journée de célébration.

Et pour se faire, le CCFL et ses partenaires communautaires, les employeurs et les bailleurs de fonds se mobilisent pour offrir gratuitement un espace de festivités et de fierté francophones.

De ce fait, la Franco-Fête 2022 s’annonce riche en sons et couleurs. Les invités ne s’ennuieront pas avec la gamme d’activités prévues, notamment un barbecue familial, des spectacles musicaux, des concours et autres activités diverses.

Cette année, le public aura droit à des nouveautés.

« Le CCFL reprend sa programmation sportive et nous planifions d’avoir des activités sportives, y compris une démonstration de nos ateliers liés au sport. Le spectacle a été pensé pour offrir aux familles un moment de divertissement et propose une pièce de théâtre. Cette année, le concours mettant en vedette les gens d’ici a une modalité hybride.

En effet, les participants peuvent envoyer leur candidature par Facebook et il y aura quatre gagnants qui pourront performer et recevoir des prix », explique Mme Banuelos.

La communauté francophone est la principale bénéficiaire de cette fête culturelle, car la célébration à London est toujours marquée par des échanges, des spectacles, des démonstrations des talents locaux et des divertissements variés.

« Pour cela, je pense que les gens ont hâte de célébrer la francophonie et c’est une occasion unique de le faire », ajoute-t-elle.

En termes de bilan, le CCFL a contribué à faire aimer et renforcer l’usage du français dans la mesure où la Franco-Fête est un espace d’échange et d’épanouissement de la communauté francophone. D’ailleurs, le taux de participation augmente chaque année.

« En 2019, plus de 800 personnes avaient participé à la fête. Cependant, après deux années d’arrêt, c’est un peu difficile d’être certains du nombre de participants cette année, mais nous sommes confiants qu’avec l’aide et l’appui de nos partenaires, les francophones et francophiles de la région viendront en grand nombre, a conclu la directrice adjointe du CCFL.

« Nous sommes très fiers de l’appui des organismes qui travaillent durement pour rendre l’évènement possible, tout en contribuant à rassembler les gens. »

Malgré cette longue pause, le CCFL espère ramener son monde à la fête.

Photo : Maria Banuelos