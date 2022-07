Les francophones de la communauté multiculturelle sont venus en grand nombre pour célébrer de nouveau la Franco-Fête derrière le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Plus de 300 personnes dont environ la moitié était des enfants et des adolescents ont profité d’un soleil radieux pour se divertir en français.

La journée a commencé par des présentations de danse multiculturelle et une prestation d’Amandine et Rosalie sur le thème « J’aime ma francophonie ». Ce nouveau spectacle pour enfants a été écrit par Nathalie Nadon qui était sur place pour le présenter. « Amandine et Rosalie font partie du paysage culturel franco-ontarien depuis une décennie et je me sens très privilégiée de pouvoir partager mes histoires et mes chansons avec des milliers d’enfants par le biais du théâtre ou de la télévision », explique Mme Nadon.

Jouées par Manon Bourgeois et Bénédicte Mbaididjeles, les deux héroïnes ont reçu une mission spéciale, celle de préparer un grand jeu questionnaire sur la francophonie canadienne et la francophonie mondiale. Avec l’aide du public, elles découvrent les saveurs et les cultures du monde et en apprennent davantage sur la mélodie des accents qui composent notre pays. Ce spectacle s’adressait à tous les enfants de l’élémentaire et à leur famille.

Pendant ce temps, les nombreux bénévoles du CCFL s’affairaient à cuire les hot-dogs et hamburgers pour nourrir tout le monde, surtout les jeunes sportifs qui ont dépensé beaucoup d’énergie à jouer au soccer et au basketball.

À l’intérieur du centre communautaire, d’autres bénévoles offraient du maïs soufflé, des glaces à saveurs de fruits, de la crème glacée et de la barbe à papa. Bref, le paradis sur terre pour les jeunes qui étaient, sans l’ombre d’un doute, le public ciblé par cette édition de la Franco-Fête.

Les kiosques des intervenants des organismes La ribambelle, Option Emploi du Collège Boréal, du CCFL et de l’auteure Dominique Millette étaient installés à l’extérieur pour renseigner les parents sur les services offerts en français dans la région et pour donner d’autres cadeaux et objets promotionnels aux participants. À l’intérieur, celui d’Accès Franco-Santé de London accueillait les visiteurs.

Un concours de jeunes talents où tous les participants sont sortis gagnants s’est déroulé en milieu d’après-midi. La journée familiale s’est poursuivie jusqu’à l’heure du souper avec de la danse et de la musique multiculturelle. Le comité mis sur pied pour la Franco-Fête peut dire « mission accomplie! »

Photo : Les héroïnes d’Amandine et Rosalie montrent aux enfants le drapeau franco-ontarien.