Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFSL) proposait, le 25 juin, un souper-spectacle multiculturel intitulé « 1 langue 100 cultures » pour clore sa programmation 2021-2022. Au menu : un buffet de plats typiques de la République du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, de la Jamaïque, de la Grèce, de l’Inde, du Liban et du Québec.

La présidente a de l’organisme, Tanya Tamilio, et son équipe ont coordonné la préparation des différents mets avec l’aide de la famille de Thérèse Leuga Yamdjeu de London pour la nourriture africaine, et de quelques restaurants de la région, dont Dino’s Pizza pour la nourriture libanaise et le restaurant Sitara pour l’agneau Parsela et le poulet au beurre de l’Inde.

L’activité a fait salle comble au CCFSL et chaque participant a reçu des coupons aux couleurs des drapeaux de chaque pays dont la nourriture était en vedette pour permettre à chacun de goûter à tout.

Autour de la grande salle se trouvait des stations où les convives s’arrêtaient pour choisir un des mets présentés. Parmi la variété de plats offerts, il y avait du Pondu congolais, de l’aloco et du poisson braisé de la Côte d’Ivoire, du poulet Mbobolo et du porc braisé Makala du Cameroun, des pâtés jamaïcains, des cretons du Québec et pour dessert, des baklavas et du poudding au riz de la Grèce.

La francophonie ontarienne est en transition depuis quelques décennies et, peu importe la région, les francophones sont de plus en plus issus de cultures diverses. Ceci est particulièrement visible dans les grandes villes tels que Toronto où le nombre d’immigrants provenant de pays où le français est souvent la première ou la deuxième langue est de plus en plus important. Ce souper servait donc à introduire les cultures diverses à la communauté, surtout à Sarnia, où le nombre d’immigrants francophones est encore peu élevé.

Pendant que les convives se régalaient, un spectacle qui mettait en vedette diverses formes d’art de différents pays était présenté sur la scène de la salle communautaire. Des prestations de danse salsa avec Alexandre et Karine, de baladi (danse du ventre) avec Wilhelmina Landry et de l’École de danse irlandaise de Sarnia étaient au programme.

« Merci à Thérèse et son équipe, Tina et Amir de Dino’s pizza pour le superbe repas iranien, Manjt de Sitaras, Heather de Johns Restaurant, Dollys Jerk Joint, Jean-Yves Coulombe pour ses superbes cretons et l’équipe du CCFSL. Je suis fière de notre équipe : David Lauzier, Anna Esztegar, Savannah Kilpatrick, Samuel Payne, Diane Demers, Sylvie Barbeau et notre vice-président Olivier Lacasse.

« Merci aussi aux participants qui ont assuré la relève afin que l’équipe puisse profiter du repas. Merci à Jocelyne Bouffard, Ginette Prévost et Normand Prévost », conclut la présidente du CCFSL, Tanya Tamilio, heureuse du franc succès de l’activité.

Photo: Thérèse Leuga Yamdjeu servait la nourriture du Cameroun