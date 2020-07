Qu’on se le dise : la phase 2 du déconfinement autorise, dans une certaine mesure, la réouverture des sites culturels. À London, la plus ancienne résidence est un site patrimonial administré par la Ville depuis 1960 et, comme tous les lieux historiques aménagés pour accueillir les visiteurs, avait dû fermer en mars. Or, comme le gouvernement assouplit peu à peu ses règles relatives à la distanciation sociale, la Maison Eldon ouvre désormais ses portes sur rendez-vous.

Le triage à l’entrée et le port du masque rendu obligatoire permettront à présent d’accéder à cette demeure construite en 1834 et située au 481, rue Ridout Nord. Pratiquement inchangée depuis le XIXe siècle, la Maison Eldon se distingue autant par son extérieur de style Régence et Géorgien que par son intérieur richement meublé et décoré par les quatre générations de la famille Harris qui y ont vécu.

Il va sans dire que la Maison Eldon n’est pas une modeste cabane de pionniers. Les Harris ont occupé diverses positions dans l’armée et l’administration publique et ont fait carrière comme avocats et promoteurs immobiliers. Sans être très riches, ils n’en étaient pas moins à l’aise. Leur train de vie se reflète dans cette vaste résidence avec sa section réservée aux domestiques.

La propriété comprend aussi un jardin. D’ailleurs, le terrain originel de la résidence était beaucoup plus grand et s’étirait jusqu’à la rivière Thames. En souvenir de cette famille de notables qui a eu la générosité de faire don de cette demeure à la Ville, un parc de ce secteur porte le nom de Harris.

Fait intéressant, les Harris n’ont pas seulement accumulé, au fil des décennies, un ameublement illustrant les goûts de la bourgeoisie de leur époque, mais ont aussi ramené un nombre considérable de souvenirs et de photos d’un voyage autour du monde fait en 1897-1898. Avec des escales au Japon, en Chine, en Birmanie, en Inde, en Égypte, en Palestine et dans plusieurs pays européens, les Harris se sont dotés d’une collection qui conserve aujourd’hui son exotisme et dont les visiteurs de la Maison Eldon ont un aperçu lors de leur passage sur les lieux.

L’accessibilité à la Maison Eldon étant pour le moment limitée, il faut téléphoner ou communiquer par courriel pour obtenir l’autorisation de la visiter. Aucun prix d’entrée est exigé mais un don est suggéré.