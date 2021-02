Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a annoncé le mercredi 3 février les dates de la reprise de l’enseignement en personne dans les écoles relevant des Bureaux de santé publique (BSP) restants en Ontario. La décision du gouvernement repose sur les conseils du médecin hygiéniste en chef de la province, les recommandations unanimes du Council of Medical Officers of Health et le soutien des médecins hygiénistes locaux.

Cette annonce incluait les écoles élémentaires et secondaires du Sud-Ouest dont celles relevant des BSP de Huron Perth et Lambton qui ont reprises l’enseignement en personne le lundi 8 février. Les écoles toujours fermées qui relèvent des BSP des régions de Peel, Toronto et York reprendront l’enseignement en personne le mardi 16 février.

Dans les circonscriptions sanitaires des BSP qui autorisaient les écoles à reprendre l’enseignement en personne le 8 février, les programmes de garde d’enfants avant et après l’école pouvaient également reprendre à cette date.

« En suivant les meilleurs conseils médicaux possibles et avec le soutien explicite du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario et des médecins hygiénistes locaux, nous rouvrons les écoles en sachant que nous avons pris des mesures additionnelles et réalisé des investissements supplémentaires afin de mieux protéger les élèves et le personnel, a déclaré le ministre de l’Éducation Stephen Lecce.

« Rien n’est plus important que le retour sécuritaire des enfants à l’école, car c’est essentiel pour leur développement, leur santé mentale et leur réussite future. »

Nouvelles mesures de protection

Pour appuyer la reprise sécuritaire de l’enseignement en personne, l’Ontario met en place de nouvelles mesures afin de continuer à protéger les élèves et le personnel contre la propagation de la COVID-19 au sein des salles de classe.

Parmi ces mesures, l’accès, à l’échelle de la province et en consultation avec les BSP locaux, aux tests de dépistage ciblés pour les élèves et le personnel asymptomatiques, et le port du masque obligatoire pour les élèves de la 1re à la 3e année et pour les élèves de la 1re à la 12e année lorsqu’ils sont à extérieur et que le respect de la distance physique n’est pas possible.

Le gouvernement entend livrer également aux écoles un approvisionnement de secours de 3,5 millions de masques en tissu de qualité supérieure pour les élèves de la 1re à la 12e année, le renforcement du dépistage des élèves du secondaire et des membres du personnel, et des directives visant à décourager les élèves de se rassembler avant et après l’école.

« Il est primordial de réduire la transmission de la COVID-19 afin d’assurer la sécurité des communautés et des écoles, a déclaré le Dr David Williams. Nos efforts communs, comme le respect rigoureux des mesures de santé publique, ajoutés aux mesures de sécurité renforcées au sein des écoles nous aident à veiller à la santé des communautés et permettent aux élèves de poursuivre leur éducation auprès de leurs pairs, dans une salle de classe. »

Dans le but de promouvoir la santé et la sécurité des élèves et du personnel, l’Ontario a récemment réalisé un investissement de 381 millions $ supplémentaires pour les écoles.

Alloué au titre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire du gouvernement fédéral, ce financement sera utilisé pour améliorer la qualité de l’air et la ventilation dans les écoles, appuyer l’enseignement en ligne, promouvoir la santé mentale des élèves et embaucher du personnel supplémentaire. Au total, le gouvernement ontarien a fourni aux écoles plus de 1,6 milliard $ en vue de protéger la communauté scolaire de la COVID-19.

PHOTO (Crédit photo: Csc Providence) – Les élèves du Conseil scolaire catholique Providence sont de retour en classe cette semaine.