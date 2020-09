La ministre provinciale des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture était de passage à London le vendredi 18 septembre. Lisa MacLeod s’est entretenue avec les divers intervenants locaux du secteur du tourisme afin de discerner les initiatives que le gouvernement pourrait déployer pour soutenir ce pan de l’économie malmené par la COVID-19.

Mme MacLeod a par la même occasion rencontré le maire Ed Holder et visité le London Clay Art Centre, sur la rue Dundas, un organisme sans but lucratif qui se consacre à la promotion de la poterie comme art et passe-temps dans le Sud-Ouest ontarien.

Ce type de visite archétypique des personnalités politiques s’inscrit cependant, cette année, dans une dynamique unique en son genre. La crise actuelle a vu les gouvernements multiplier les programmes à court et à long terme pour atténuer les effets d’une débâcle économique largement causée – paradoxe – par les politiques de confinement décrétées par ces mêmes gouvernements.

Plusieurs investissements touchent une attraction ou une région en particulier tandis que d’autres concernent l’ensemble de la province ou du pays. Ainsi, la dernière annonce en date du gouvernement de l’Ontario s’adressant à tout le secteur touristique concernait un investissement de 1,5 million $ par le biais du Fonds pour le développement économique et la relance du tourisme.

Au fédéral, s’il n’en tient qu’au gouvernement Trudeau, le robinet des dépenses ne serait pas près de se fermer puisque, dans le discours du Trône du mercredi 23 septembre, le gouvernement s’est engagé à nouveau – vaguement, il est vrai – à soutenir par de nouvelles mesures « l’industrie du voyage et du tourisme, l’industrie de l’accueil et les industries culturelles comme les arts de la scène ».

Malgré tout, ce secteur demeure aux abois.

Ainsi, à London, le milieu du tourisme s’adapte tant bien que mal à cette situation changeante. Le site Web londontourism.ca, administré par le centre local d’informations touristiques, recense notamment tous les événements ludiques de la ville. Des mises à jour incessantes y sont faites depuis mars dernier pour que son calendrier et la description des activités qu’on y trouve soient en phase avec les annulations, reports et modifications de toutes sortes en fonction de l’évolution de la situation.

À l’échelle provinciale, l’Association de l’industrie touristique de l’Ontario tient chaque semaine, depuis la mi-mars, une conférence téléphonique avec les grands intervenants de son champ d’activité pour les maintenir au courant le plus rapidement possible des plus récents développements. C’est dire combien ce secteur économique marche sur la corde raide et demeure constamment à l’affût de tout ce qui peut contribuer à son retour en force.

Les prochaines semaines seront donc déterminantes et tous espèrent éviter les affres d’un retour au confinement.

PHOTO (Crédit : Facebook de Lisa MacLeod) – Lisa MacLeod, ministre provinciale des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, et le maire de London, Ed Holder