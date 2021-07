Le déconfinement complet, c’est sans doute pour très bientôt, mais entre-temps, l’heure est encore aux activités et rencontres par le biais d’internet. C’est donc de cette façon qu’à London, le Carrefour des adultes et aînés francophones (CAAF) a offert le premier d’une série d’ateliers de peinture le dimanche 11 juillet.

Michelle Beauchamp est une participante régulière aux activités du CAAF. Cependant, plusieurs ignorent que la peinture est son violon d’Ingres. Elle donne d’ailleurs des ateliers auprès des enfants, mais n’avait jamais, jusqu’à présent, partagé son art avec la communauté francophone.

Après avoir approché Adeline Le Roy, coordonnatrice du CAAF, pour lui faire part de son désir de mettre en place des ateliers pour cette clientèle, Mme Beauchamp s’est fait proposer de concrétiser cette idée par l’entremise de la plateforme Zoom.

C’est ainsi que l’artiste et quelques participantes se sont réunis en ligne pour réaliser de concert un tableau représentant des branches de cerisier en fleurs. Il faut dire que l’inscription à l’activité incluait, pour les 12 premières personnes de 50 ans et plus à soumettre leur nom, le matériel qui leur était livré à domicile.

« Il n’y a aucune faute avec l’acrylique puisqu’on peut toujours peinturer dessus », a souligné d’entrée de jeu l’animatrice, notant la différence avec la peinture à l’eau qui ne permet pas de retouches de ce genre. Qui plus est, la peinture acrylique sèche très vite, ce qui facilite la conduite de ce genre d’ateliers.

Usant de divers mélanges de couleurs et de tailles de pinceaux, l’assistance a suivi et reproduit, à domicile, les recommandations de Mme Beauchamp. Peu à peu, les abstractions ont fait place au réalisme sur les toiles de chacune. Les branches, les fleurs et les bourgeons ont pris forme, puis du relief, et chacune a pu avancer considérablement dans sa création au terme des deux heures qu’a duré l’atelier.

« Vous pouvez considérer cela comme votre expérimentation, votre pratique », a commenté la responsable de l’atelier. En effet, les participantes avaient reçu deux tableaux pour pouvoir recommencer en cas de besoin ou pousser plus avant le développement de leurs aptitudes.

Cette séance de peinture sans stress, ponctuée d’astuces diverses expliquées par Michelle Beauchamp, n’était que la première d’une série de rencontres hebdomadaires qui se poursuivra chaque dimanche soir jusqu’au 29 août. Des enseignements nouveaux seront au programme de semaine en semaine, ce qui donnera l’occasion aux participants de se perfectionner. Cela dit, toute personne peut se joindre à tout moment pour en apprendre davantage sur l’art de la peinture.