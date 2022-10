La rencontre annuelle de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) se tiendra de façon virtuelle du 25 au 29octobre pour faire le point sur l’impact des actions de l’organisme, offrir des occasions de réseautage, remettre ses prix de reconnaissance et procéder à son assemblée générale annuelle. Le thème cette année : pluralité franco-ontarienne.

Pour Peter Hominuk, directeur général de l’organisme, ce sera l’occasion de mettre de l’avant un sujet qui nourrissait déjà les discussions des différents réseaux communautaires de la province il y a une dizaine d’années. « Il s’agit d’un des trois axes du plan stratégique communautaire qui permettra d’attirer et de retenir les forces vives partout dans la province en leur fournissant un espace de vie adapté et pleinement tirer parti de la diversité existante au sein de la communauté. « Je suis très heureux d’avoir cette thématique cette année, car c’est le reflet de ce que nos communautés demandent. Avec toute la question de l’intégration et des changements démographiques, il faut faire une place pour tout le monde au sein de la grande famille francophone en Ontario », explique M. Hominuk.

Le directeur général aime le format du congrès 2022 alors que chaque participant pourra choisir ce à quoi il voudra participer, à un atelier en particulier, une rencontre ou tout simplement à toute la programmation. « Toujours en lien avec le thème principal, il y a de quoi pour tout le monde.

Nous avons écouté à travers les sondages de satisfaction afin de rendre cette expérience toujours plus utile et agréable pour nos membres », ajoute-t-il.

Ces activités comprennent neuf webinaires de formation, deux épisodes de « Sous les projecteurs » animés par M. Hominuk, deux causeries portant sur les Autochtones et les femmes, une séance de réseautage Franconnexion avec des bailleurs de fonds puis, le point fort de cette rencontre annuelle, la remise des Prix de reconnaissance au cours du gala virtuel du 27 octobre. « Nous avons reçu un nombre record de soumissions cette année », confirme M. Hominuk.

Les finalistes de la huitième édition de ces Prix de reconnaissance sont Johanne Lacombe, Marie-Claude Doucet et Michelle Dubois pour le Prix Paulette Gagnon, un prix qui honore les efforts et le cheminement professionnel exemplaire d’une personne à l’endroit de la communauté francophone. Puis la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est, le Groupe Média TFO et la Société économique de l’Ontario sont en nomination pour le Prix de l’Horizon franco-ontarien, qui récompense un projet, une pratique ou une initiative communautaire, entrepris par un groupe, contribuant à la vitalité de la collectivité.

Enfin, Amikley Fontaine, Hortense Mvuemba et Nafée Faïgou sont finalistes pour le Prix Florent-Lalonde qui reconnaît les efforts et l’engagement d’un bénévole au sein de la communauté. Une nouveauté cette année, le Prix Jeunesse, viendra souligner les efforts et l’implication d’une jeune personne à la communauté franco-ontarienne. Les finalistes sont Angelica Kalubiaka, Frédérique Desjardins et William Burton.

En dernier lieu, le 29 octobre, se tiendra l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle les membres combleront les postes vacants au sein du nouveau conseil d’administration de l’AFO. Pour Carol Jolin, ce rendez-vous sera émotionnel et son dernier à titre de président de l’AFO, lui qui termine un troisième mandat consécutif de deux ans à la tête de l’organisme provincial.

Outre le siège de la présidence, les autres postes à pourvoir sont pour les représentants des régions Centre, Est, Nord-Est et Nord-Ouest, en plus du poste « jeunesse ». « Notre plan pour l’an prochain serait de revenir en personne ou sur un modèle hybride dans la grande région de Toronto », conclut M. Hominuk. L’inscription pour la rencontre annuelle virtuelle de l’AFO est gratuite sur le site mon assemblee.ca.

Photo : Carol Jolin, président de l’AFO jusqu’au 29 octobre 2022.