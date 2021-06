L’Ontario a franchi une étape charnière dans sa lutte contre la COVID-19 en atteignant son objectif d’administrer une première dose du vaccin à 65 % de la population ontarienne âgée de 18 ans et plus avant la date prévue.

La province se prépare également à étendre l’admissibilité aux rendez-vous pour la deuxième dose, en commençant par les personnes âgées de 80 ans et plus, à compter du 31 mai 2021. Si l’approvisionnement en vaccin est suffisant, la majorité des résidents de l’Ontario ayant choisi de se faire vacciner pourront l’être entièrement d’ici la fin de l’été.

« L’Équipe Ontario a démontré ce qu’elle peut accomplir lorsqu’elle a accès à un approvisionnement régulier et fiable en vaccins, a déclaré le premier ministre Ford. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis le début de l’administration de la première dose, et nous sommes maintenant prêts à administrer la seconde dose du vaccin pour que tous puissent profiter d’un été à deux doses. Si nous recevons plus de vaccins de la part du gouvernement fédéral, nous serons en mesure d’accélérer la vaccination pour protéger davantage et plus rapidement la population ontarienne. »

Grâce à un approvisionnement fiable et accru de vaccins tout au long du mois de mai, l’Ontario a été en mesure d’élargir rapidement l’accessibilité au vaccin dans les cliniques de vaccination de masse, les cliniques hospitalières et les cliniques en pharmacies, en permettant à tous les Ontariens âgés de 12 ans et plus de prendre rendez-vous pour se faire vacciner avant la date prévue.

« Grâce aux efforts de nos héros de la santé en première ligne et de nos partenaires communautaires, notre province a atteint une autre étape charnière importante, avec 65 % de la population adulte ontarienne ayant reçu une première dose du vaccin, a déclaré la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott. En accélérant l’administration de la deuxième dose, les Ontariens seront encore mieux protégés, et ce, plus rapidement. Chaque dose que nous administrons est une étape de plus vers la fin de la pandémie. J’encourage toute la population ontarienne à se faire vacciner et à continuer de suivre les recommandations de la santé publique. »

Les deux tiers de la population adulte ayant reçu au moins une dose du vaccin, la population de la province bénéficie désormais d’un niveau élevé de protection contre la COVID-19. Maintenant, la province accélère l’administration de la deuxième dose à tous les Ontariens. Bien que l’intervalle maximal entre la première et la deuxième dose soit de 16 semaines, l’Ontario commencera à offrir des rendez-vous pour la deuxième dose à un intervalle plus rapproché, en fonction de la disponibilité des vaccins. L’intervalle entre le premier rendez-vous et le second peut varier d’une région à l’autre, en fonction de l’approvisionnement en vaccins et de la date d’administration de la première dose.

Afin de soutenir l’accélération de la vaccination, la province a élaboré un calendrier anticipé pour l’administration de la deuxième dose en fonction de l’approvisionnement confirmé. L’administration de la seconde dose du vaccin commencera par les personnes âgées de 80 ans et plus en 2021 à compter de la semaine du 31 mai 2021, suivi par les personnes âgées de 70 ans et plus, à compter de la semaine du 14 juin 2021. Ensuite, la province continuera d’élargir la prise de rendez-vous pour la deuxième dose en fonction de la date d’administration de la première dose. L’Ontario accélérera encore plus l’administration de la deuxième dose si le gouvernement fédéral confirme que des vaccins supplémentaires seront livrés.

Les personnes qui ont reçu leur première dose et qui sont admissibles à recevoir leur deuxième dose plus rapidement que prévu peuvent prendre rendez-vous au même endroit où ils ont reçu leur première dose ou dans un autre établissement ou site de vaccination.

Il est également possible de déplacer votre rendez-vous pour la seconde dose sur le système provincial de prise de rendez-vous ou dans les pharmacies. Pour les personnes dans les circonscriptions sanitaires qui utilisent leur propre système de prise de rendez-vous, ou pour celles qui ont reçu leurs doses par l’intermédiaire du fournisseur de soins primaires ou d’une clinique temporaire, de plus amples renseignements seront fournis ultérieurement sur les modalités et le moment de la prise de rendez-vous pour la seconde dose et de la modification des rendez-vous.

Quant aux personnes qui ont reçu la première dose du vaccin sans prendre de rendez-vous, il sera possible de prendre rendez-vous pour recevoir la deuxième dose sur le système provincial de prise de rendez-vous.

L’Ontario a déjà commencé à offrir la deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 à un rythme accéléré avec un intervalle de 10 semaines aux personnes ayant reçu leur première dose entre le 10 et le 19 mars 2021. L’administration de la seconde dose du vaccin d’AstraZeneca se fera à un intervalle de 12 semaines, en fonction de l’approvisionnement et de la date à laquelle les personnes ont reçu leur première dose. Nous encouragerons les personnes admissibles à recevoir le vaccin à contacter la pharmacie ou l’établissement de soins primaires où elles ont reçu leur première dose pour prendre rendez-vous.

Il est possible que ces personnes soient redirigées vers une autre pharmacie de leur région qui administre la seconde dose du vaccin d’AstraZeneca. Certains établissements de soins primaires et certaines pharmacies pourraient contacter les Ontariens admissibles à recevoir leur deuxième dose. Le gouvernement fournira d’autres directives fondées sur les recommandations attendues sous peu du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) concernant l’administration de deux vaccins différents. Ces conseils seront fournis avant l’intervalle de 12 semaines au cours duquel la plupart des personnes concernées doivent recevoir leur seconde dose.

Par ailleurs, le gouvernement continuera d’administrer la première dose à la population ontarienne qui ne l’a pas encore reçue. Récemment, la province a élargi l’admissibilité aux jeunes âgés de 12 ans et plus. Ces derniers peuvent prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 en ligne sur le système provincial de prise de rendez-vous ou par téléphone en contactant le centre d’appels. Ils peuvent également prendre rendez-vous auprès des bureaux de santé qui possèdent leur propre système de réservation ainsi que dans certaines pharmacies désignées qui administrent le vaccin Pfizer.

Pour assurer que le plus grand nombre de jeunes possible seront entièrement vaccinés avant le début de l’année scolaire, la province prévoit administrer une première dose du vaccin à tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui souhaitent se faire vacciner avant la fin du mois de juin, et une deuxième dose avant la fin du mois d’août.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (crédit : Bureau de santé de Middlesex-London) – La quatrième clinique de vaccination pour la COVID-19 a ouvert récemment ses portes au Centre récréatif Earl Nichols de London.