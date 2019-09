L’Ontario offre des services plus complets aux personnes qui cherchent à arrêter de fumer en transférant les services d’abandon du tabagisme par téléphone vers la plateforme Télésanté Ontario.

« Il n’y a pas de solution universelle pour les Ontariennes et les Ontariens qui cherchent à arrêter de fumer, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. C’est pourquoi il est si essentiel que nous offrions des services qui permettent aux Ontariennes et aux Ontariens d’avoir accès à un soutien complet, qu’il s’agisse de diététistes autorisés, de spécialistes en soins primaires ou de services de counselling en santé mentale et en toxicomanie. Grâce à ce changement, il sera plus facile pour les patients de l’Ontario de bénéficier de soins de santé interconnectés qui les placent au centre des soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

À compter du 1er octobre, la population aura facilement accès à des infirmières et infirmiers autorisés et à du soutien pour arrêter de fumer par l’intermédiaire de Télésanté Ontario, en plus d’autres services et renseignements sur la santé déjà offerts. En transférant ces ressources vers Télésanté Ontario, le gouvernement s’attend à améliorer et à élargir les services et les soutiens de première ligne offerts aux Ontariennes et aux Ontariens, tout en économisant 750 000 $ par année.

Télésanté Ontario est un service gratuit et confidentiel de conseils et d’information sur la santé offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans plus de 300 langues. Grâce à ce service, le personnel infirmier évalue les problèmes de santé par téléphone, donne des conseils et dirige les appelants vers les soins les plus appropriés. Il est également possible de mettre l’appelant en contact avec d’autres professionnels ou services de santé.

« Nous veillons à ce que les Ontariennes et Ontariens aient un accès simplifié à l’information et aux conseils en matière de soins de santé afin qu’ils puissent faire des choix éclairés au sujet de leur santé et s’orienter facilement dans le système des soins de santé, a déclaré Mme Elliott. Nous remercions la Société canadienne du cancer pour son partenariat de longue date dans la mise en œuvre de Télésanté Ontario et pour son travail continu sur l’abandon du tabagisme, la lutte contre le tabagisme et d’autres causes liées au cancer partout au pays et nous sommes déterminés à assurer une transition harmonieuse et transparente des services d’abandon du tabagisme par téléphone à Télésanté Ontario. »

Le gouvernement continue également de financer d’autres services sans frais pour le patient, notamment : les services d’abandon du tabagisme pour les bénéficiaires du Programme de médicaments de l’Ontario; la thérapie de remplacement de la nicotine et services de counselling par l’entremise du Centre de toxicomanie et de santé mentale; le programme d’abandon du tabagisme pour les patients dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les établissements de soins primaires, comme un cabinet de médecin, par l’entremise de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa; le soutien à l’abandon du tabagisme pour les groupes de population prioritaires situés dans le nord de l’Ontario par l’entremise de l’Université Lakehead.

(Source : gouvernement de l’Ontario)