Pour la première fois depuis 1867, la fête du Canada ne donnera pas lieu à des rassemblements massifs. Or, il ne s’agit pas d’une raison pour se priver de célébrer. Pour ceux qui voudraient ajouter une touche communautaire à cette fête qui, cette année, sera soulignée individuellement ou en petit groupe, il est toujours possible de se joindre aux activités organisées en ligne.

À London, le Village des pionniers de Fanshawe offrira un concert et des démonstrations à caractère historique, le Musée des enfants invitera les plus jeunes à se livrer à une expérience scientifique et le Musée de London mettra de l’avant l’histoire, la culture et les artistes de la région.

C’est dans le cadre d’un partenariat que ces trois organismes célébreront la fête du Canada en ligne. La programmation complète se trouve sur le site londonheritage.ca/canadadaylondon.

Différentes agences et représentants du secteur privé se sont également associés pour mettre sur pied un concours. Pour participer et courir la chance de gagner des prix, il suffit aux résidents de London de partager sur les réseaux sociaux, entre le 26 et le 29 juin, une photo ou une vidéo illustrant leur enthousiasme pour la fête du Canada ou ce que le 1er juillet signifie pour eux. Les participants au concours doivent utiliser le mot-click #CanadaDayLDN ou @CanadaDayLDN.

Un concept similaire a été lancé à Sarnia. Jusqu’au samedi 20 juin, la municipalité avait invité les résidents à créer de courtes vidéos de 3 à 7 secondes dans lesquelles leur fierté d’être Canadiens. Ces dernières seront diffusées le 1er juillet alors que l’animateur David Burrows présentera en ligne, à 14 h, une émission spéciale qui comprendra un « défilé virtuel ». Les personnes intéressées à y contribuer sont invitées à communiquer avec les organisateurs à info@tvsn.ca.

Pour obtenir davantage d’information sur ce qui sera offert au public, consulter le site Web de la ville à sarnia.ca.

À noter que le gouvernement fédéral n’est pas en reste avec deux spectacles en ligne, le premier de 13 h à 14 h et le deuxième de 20 h à 22 h. Dans les deux cas, des artistes de partout au pays seront mis sur la sellette.

Cette année, les Canadiens ne célébreront pas leur pays sur une place publique mais dans le confort de leurs foyers. Qu’à cela ne tienne! L’événement n’en sera que plus familial et mémorable.