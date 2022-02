La pandémie de COVID-19 a affecté la vie de tout le monde et a transformé à jamais la façon dont certains services sont offerts à la communauté. Parmi les fournisseurs de services, les garderies ont dû faire de grands efforts pour éviter de fermer au plus fort de la crise ou de perdre la majorité des membres de leur personnel.

Le service de garde La Ribambelle suivait une courbe de croissance appréciable avant la pandémie avec neuf centres situés à London et Sarnia. Le défi auquel faisait face l’organisme, et toutes les garderies en Ontario, était le recrutement auquel s’ajoute maintenant la rétention des éducatrices.

« Lorsque la COVID a frappé, la pénurie de ressources humaines s’est exacerbée, explique Camille Beaulieu, directrice générale adjointe à La Ribambelle. Nous avons dû fermer nos garderies pendant quelques mois et, encore aujourd’hui, deux de nos centres sont toujours fermés par manque d’éducatrices, ceux des écoles Frère-André et Marie-Curie. »

L’organisme a dû changer ses façons de procéder pour rester en lien avec ses parents et ses employés. « La COVID-19 a bousculé nos services et les rencontres virtuelles ont envahi notre quotidien. Cela nous a permis de fonctionner au cours de la crise mais nous a beaucoup appris également. Nous garderons certains services virtuels dont celui des programmes On y va, car nous rejoignons maintenant des parents que nous ne pouvions rejoindre avant. Du côté administratif, nous continuerons à avoir des rencontres virtuelles également. »

La Ribambelle a aussi fait récemment l’achat d’une fourgonnette qui servira à faire les livraisons entre les différents points de service et à transporter le matériel promotionnel de La Ribambelle pour des activités communautaires.

« Nous participons activement aux Centres de la famille intégrés avec les écoles, des endroits où les parents peuvent laisser leurs enfants à la garderie et aller dans une salle tout près pour consulter un intervenant communautaire dans sa propre langue. Ce service est offert par le Réseau de l’enfance et de la jeunesse de London (anglophone) et nous nous assurons que les familles francophones soient aiguillées vers les services en français dont elles ont besoin », conclut Mme Beaulieu.

PHOTO (crédit: La Ribambelle) – La nouvelle fourgonnette de La Ribambelle