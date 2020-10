En novembre 2019, dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, des activités avaient été organisées à London pour former de futurs entrepreneurs et donner l’occasion à ceux qui se sont déjà lancés en affaires de réseauter et progresser dans leur domaine. Le plus important de ces événements, #LondonCAN Exchange, avait rassemblé un public nombreux venu pour nouer contact et écouter des entrepreneurs raconter leur parcours inspirant.

L’organisation de cette soirée reposait entre les mains d’un comité composé de plusieurs partenaires, notamment la Société économique de l’Ontario (SEO), London Economic Development Corporation, TechAlliance, Ville de London, Small Business Centre, Propel Entrepreneurship, Leap Junction, Pillar Nonprofit Network, Futurpreneur et Better Business Bureau of Western Ontario.

C’était la première fois que #LondonCAN Exchange était mis sur pied et comme l’activité avait remporté un franc succès, les organisateurs avaient décidé de lui donner une nouvelle visibilité : « Le comité a déposé une application pour le prix Virtuoso dans la catégorie Événement spéciaux et expérienciels, relate Fairouze Touni, agente de développement économique à la SEO. On nous a annoncé que l’on a gagné ce prix au cours de l’été et ils nous ont invités à une cérémonie virtuelle le 17 septembre ».

Les prix Virtuoso rendent chaque année hommage à des professionnels du Sud-Ouest ontarien qui se sont distingués au chapitre des communications, du marketing et de la créativité en général.

Basée à London, Mme Touni faisait partie du comité organisateur et a également contribué à la suite donnée à cet événement. En effet, en décembre dernier, les membres du comité s’étaient entendus pour mettre sur pied une seconde édition de #LondonCAN Exchange. De nouveaux partenaires et commanditaires avaient été dénichés et, en février, l’équipe a commencé à jeter les bases d’un plan d’action.

Or, dans les semaines qui ont suivi, le coronavirus s’est mis de la partie et le projet n’a pas été poursuivi. « On n’a pas eu l’occasion d’avancer et même si on avait fait le plan d’action, on n’aurait pas pu le mettre en œuvre. La COVID nous a vraiment limité », commente Fairouze Touni.

Il est vrai qu’une alternative virtuelle a été discutée mais cette possibilité ne s’est pas concrétisée. La réussite de #LondonCAN Exchange tenait en bonne partie à la dimension humaine de l’événement, que ce soit en reflétant l’esprit de collaboration caractérisant l’écosystème économique de London ou en permettant à des intervenants de toutes sortes de domaines d’échanger spontanément. Pareille formule n’aurait pu être reproduite efficacement par vidéoconférence.

L’édition 2020 est tombée à l’eau mais il n’est pas dit que #LondonCAN Exchange ne verra jamais plus le jour : le prix Virtuoso est là pour démontrer l’utilité de cette activité et l’appréciation qu’elle génère dans la communauté.

PHOTO (archives) – Les membres du comité organisateur de #LondonCAN Exchange. Cet événement, tenu en novembre dernier, a valu à ces professionnels un prix Virtuoso qui leur a été remis cet automne.