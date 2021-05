Le jeudi 27 mai, les représentants des organisme membres de la Table Franco-Info de London se réunissaient en réunion. Divers dossiers régionaux ont alors été abordés.

Or, l’ensemble de la province a aussi retenu l’attention des participants à la rencontre par le biais du Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO). En effet, la directrice générale de cet organisme, Danielle Pecore-Ugorji, en a présenté le mandat et les champs d’action.

Né il y a 10 ans de la fusion de la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie et du Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien, le RPFO est à la tête du Centre de recherche généalogique Mes racines et publie le magazine Le Chaînon consacré aux événements et personnalités du passé. L’organisme donne aussi des conférences, offre des formations, met en lumière par une remise de prix annuelle les initiatives de passionnés d’histoire, etc. Bref, l’éventail de ses initiatives est à la mesure des nombreux sujets à couvrir lorsqu’il est question des faits marquants ayant jalonné le parcours de la francophonie ontarienne depuis 400 ans.

Or, comme tout organisme, le RPFO a besoin de bénévoles et de collaborateurs pour mener à bien sa mission. Idéalement, tout l’Ontario devrait être représenté au sein de l’organisme mais il se trouve que le Sud-Ouest s’y fait discret. Mme Pecore-Ugorji a donc invité ses interlocuteurs à s’engager d’une manière ou une autre auprès du RPFO. Celui-ci se compose de divers comités en fonction de ses activités et les goûts des uns et des autres peuvent facilement y être comblés. « Si vous avez d’autres intérêts patrimoniaux ou historiques, dites-le-nous : on est ouvert aux suggestions », a fait valoir la directrice générale.

Le RPFO n’était pas le seul point à l’ordre du jour de la Table Franco-Info qui a accueilli quelques nouveaux membres. D’ailleurs, une invitation a été lancée pour recruter d’autres professionnels ou bénévoles qui pourraient contribuer aux réflexions de la Table et y représenter des organismes à but non lucratif.

La question de la coprésidence a aussi refait surface : Justin Patton, qui présidait la réunion, a rappelé qu’une deuxième personne doit être à la barre de la Table. Des élections seront tenues lors de la prochaine réunion.

Un sujet a longuement retenu l’attention des participants à la rencontre : les centres de la famille gérés par la municipalité. La Ville de London s’est dotée d’un plan à leur endroit et a demandé à Nicole Blanchette de le faire connaître à la Table pour que ses membres puissent le consulter et émettre des commentaires. D’ailleurs, Mme Blanchette, directrice générale de la garderie La Ribambelle qui offre des programmes en français dans ces centres, a d’emblée recueilli les propos des participants à la rencontre. Une des préoccupations majeures de ces derniers est de faire en sorte que les « connecteurs communautaires », des employés que l’on retrouve dans chaque centre, soient bien au fait des ressources francophones de London pour y référer les familles au besoin.

Quelques autres dossiers ont été abordés par la Table Franco-Info qui se prépare déjà pour la rentrée. Il est vrai que la prochaine réunion est prévue pour septembre. Entretemps, jamais une saison estivale n’aura suscité autant de questions et d’attentes.

PHOTO – Danielle Pecore-Ugorji, directrice générale du RPFO