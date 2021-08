Une administration municipale qui évoluerait en vase clos ne pourrait prétendre représenter la population. C’est pourquoi la Ville de London invite ses résidents à lui faire des suggestions par l’entremise du programme Neighbourhood Decision Making, l’idée étant de permettre à tout citoyen de s’exprimer quant à ce qui pourrait être fait pour améliorer son quartier.

Il ne s’agit pas d’une première, mais d’un retour, la pandémie ayant mis sur la glace ce programme comme bien d’autres choses l’an dernier. Toujours est-il que la formule demeure la même : pour chaque quartier, les suggestions seront soumises au vote des résidents et la Ville se chargera de concrétiser le projet ainsi appuyé par la majorité. Ceux qui soumettent des idées au vote sont encouragés à la promouvoir dans leur quartier pour inciter les autres résidents à l’appuyer.

Dans un communiqué à cet effet, la Ville de London donne quelques exemples de projets en phase avec ce programme : des équipements d’exercice à l’extérieur, des oeuvres d’art publiques, une patinoire, un panneau d’affichage d’information communautaire, un jardin aménagé pour protéger les pollinisateurs, etc. Ce qui est recherché, ce sont donc des améliorations locales accessibles à tous et censées rehausser la qualité de vie.

« Neighbourhood Decision Making est un programme qui engage, responsabilise et connecte les résidents en réunissant les voisins pour soutenir des projets communautaires qui améliorent et renforcent leurs quartiers, mais c’est aussi un exemple de budgétisation participative, explique Karen Oldham, responsable du soutien au développement des quartiers. Les projets financés peuvent vraiment donner vie à un quartier et en faire un meilleur endroit où les voisins peuvent vivre et connecter les uns avec les autres. »

Pour soumettre un projet, il faut procéder par l’entremise du site getinvolved.london.ca/NDM. Il demeure néanmoins possible de soumettre une idée par formulaire papier que l’on peut se procurer en téléphonant au 519-661-5336 ou par courriel à l’adresse neighbourgood@london.ca. La date limite est le 21 septembre.

Les propositions reçues seront ensuite évaluées par la Ville en fonction de leur faisabilité. De concert avec les résidents qui auront soumis une idée de projet, les propositions seront ensuite retravaillées de manière à pouvoir être contenues dans un document d’une page. C’est en ce basant sur ces résumés concis que la population de London sera invitée à voter le 6 novembre prochain.

Un total de 250 000 $ est alloué à ce programme et les projets qui seront sélectionnés pourront se faire attribuer chacun un montant maximal de 30 000 $.

« Chaque grande initiative de quartier commence par une idée, qu’il s’agisse d’une fête, d’un terrain de jeu rajeuni ou d’un jardin communautaire, a déclaré le maire Ed Holder. Mais certaines idées ont besoin d’un peu d’argent pour prendre vie. C’est pourquoi le programme Neighbourhood Decision Making est la clé des résidents de London pour libérer le potentiel de leur quartier. Ce programme est une excellente occasion pour tous, peu importe l’âge ou l’origine, d’aider à favoriser un sentiment d’appartenance dans leur communauté. »

PHOTO (crédit: Facebook de la Ville de London) – Le terrain de jeu aux composantes naturelles qui se trouve dans le parc Kiwanis est un des projets qui a vu le jour grâce au programme Neighbourhood Decision Making.