La Ville de London prolongera l’utilisation d’espaces extérieurs par les commerçants jusqu’au 31 décembre. Cette mesure permettra d’aider les entreprises locales à offrir, de façon sécuritaire, leurs produits et services dans les mois à venir.

« Les entreprises locales ont fait la preuve qu’en dépit de la pandémie et des règles sanitaires il pouvait être agréable de faire ses emplettes ou de prendre un repas dans un restaurant, a indiqué le maire Ed Holder. Nous devons contribuer à assurer la transition vers des températures plus froides tout en continuant de servir les clients en toute sécurité. »

Les commerces qui désirent maintenir leurs terrasses ouvertes au-delà de la date indiquée sur le permis doivent communiquer avec l’équipe Back to Business (B2B) de la Ville à l’adresse b2b@london.ca. Des mesures supplémentaires seront requises pour continuer à maintenir les terrasses sécuritaires à l’automne.

« Notre communauté d’affaires continue à faire face à énormément de défis et la Ville est engagée, dans la mesure du possible, à venir en aide aux entrepreneurs, a indiqué Jim Yanchula, directeur des Projets du centre-ville et des Relations d’affaires. L’équipe B2B est là pour proposer des solutions flexibles et efficaces aux entreprises. »

À mesure que la situation sanitaire liée à la COVID-19 évolue, la Ville continuera d’observer, de vérifier et d’agir en tenant compte des plus récentes directives de l’Unité sanitaire de Middlesex-London. Des renseignements supplémentaires seront fournis plus tard cet automne en ce qui concerne les terrasses pour 2021.

L’équipe B2B a été mise en place en juin dernier pour répondre efficacement aux demandes des entreprises associées à leur réouverture et leur fonctionnement pendant la COVID-19. L’équipe regroupe des employés municipaux de divers secteurs (permis, stationnement, routes, transport, etc.)

Depuis sa création en juin dernier, l’équipe B2B de la Ville de London a contribué à l’allocation d’espace pour le ramassage à l’auto et la gestion des files sur le trottoir, ainsi que les mesures temporaires permettant d’utiliser des espaces publics pour agrandir les terrasses et les étalages.

SOURCE – Ville de London