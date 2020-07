Le 17 juillet dernier, la Ville de London soulignait les 40 ans du Marathon de l’espoir de l’athlète Terry Fox. En effet, après avoir débuté son parcours le 12 avril 1980 à St. John’s, Terre-Neuve, et parcourut les provinces de l’Atlantique, le Québec et l’Ontario jusqu’à Toronto, Terry Fox et ses acolytes décidèrent de faire un détour dans le Centre-Sud-Ouest afin que la collecte de fonds puisse y bénéficier de la forte densité de population de cette région. C’est ainsi que le marathonien, dont la renommée pancanadienne avait alors augmenté de façon exponentielle après des débuts un peu difficile, fut accueilli triomphalement à London.

Terry Fox est devenu un symbole de persévérance. (Crédit : Gail Harvey)

« Le message qu’il a livré il y a 40 ans a fait écho au cours des décennies et c’est pourquoi il est approprié que, la journée même de ce 40e anniversaire, nous annoncions la mise en place de ces panneaux », a déclaré Ed Holder dans le cadre d’une brève cérémonie tenue sur le parvis de l’hôtel de ville. Le maire faisait référence à ces 38 panneaux qui seront bientôt installés le long des rues Dundas et Richmond pour rappeler le souvenir du parcours de Terry Fox au cœur de la ville de London.

L’histoire inspirante et tragique du jeune coureur originaire de la Colombie-Britannique est bien connue. Après qu’un cancer ait entraîné l’amputation d’une de ses jambes, il entreprit de surmonter non seulement son handicap mais aussi d’attirer l’attention de la population sur la nécessité de contribuer davantage à la recherche sur le cancer, dont les ravages étaient encore plus prononcés alors qu’ils ne le sont aujourd’hui. Son marathon au profit de la Société canadienne du cancer devait le mener d’un océan à l’autre mais, hélas, le 1er septembre, près de Thunder Bay, il dut y mettre un terme, le cancer s’étant propagé à ses poumons.

Terry Fox est décédé le 28 juin 1981 à l’âge de 22 ans. Devenu de son vivant une icône canadienne de l’humanitaire, il l’est encore plus aujourd’hui alors que, chaque septembre, un marathon ou une marche à sa mémoire a lieu dans d’innombrable villes afin de financer la recherche sur le cancer.

London a été, après Toronto, la ville qui a réservé à Terry Fox l’accueil le plus impressionnant et le souvenir de son passage y est encore vivace.

La Journée Terry Fox qui se tient chaque année a permis depuis sa création d’amasser 3,8 millions $ à London et, alors que la pandémie force les organisateurs d’événements à mille et une contorsions virtuelles, il est à espérer que les résidents de la ville n’oublieront pas de se mettre de la partie encore une fois. D’ailleurs, en cette année du 40e anniversaire du Marathon de l’espoir, l’objectif sera de dépasser la barre symbolique des 4 millions $.

PHOTO (crédit: Ville de London) – Le maire Ed Holder (à gauche) et les organisateurs de la Journée Terry Fox à London, Paul Cox et Keith Tapp, ont annoncé que des panneaux seront installés sur le parcours suivi par le célèbre marathonien il y a 40 ans.