Le congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) était encore une fois présenté en ligne cette année, du 25 au 29 octobre sous le thème de la « pluralité ». Le soir du 27 octobre, l’AFO a annoncé les noms des récipiendaires de la 10e édition de ses Prix de reconnaissance.

Animé par Peter Hominuk et Claude-Andréa Bonny, ce grand gala virtuel a permis de découvrir les finalistes des Prix Paulette-Gagnon, Horizon franco-ontarien, Florent-Lalonde et du nouveau Prix Jeunesse. Avant la remise des prix, quelques intervenants d’importance ont accueilli le public à cette soirée et félicité tous les finalistes. Il s’agissait du président sortant de l’AFO, Carol Jolin; de la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor; de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney; et de la directrice générale du journal Le Droit (commanditaire majeur de cette soirée), Sylvie Charrette.

Le Prix Paulette-Gagnon a été décerné à Marie-Claude Doucet pour son cheminement professionnel exemplaire et son engagement incontestable envers la communauté franco-ontarienne et plus particulièrement au sein du Mouvement d’implication francophone d’Orléans depuis près de 26 ans. « Sa défense des intérêts des arts et de la culture de la francophonie canadienne et son implication pour la cause au quotidien démontrent qu’elle a à cœur le développement des secteurs culturels et communautaires francophones, dont son appui au Théâtre du Nouvel Ontario à Sudbury avec Paulette Gagnon. »

Le Groupe Média TFO a reçu le Prix de l’horizon franco-ontarien pour son initiative « Théâtre en Balado ». « Celle-ci favorise la diffusion d’œuvres canoniques dans un nouveau format (balado), contribuant ainsi à soutenir la vitalité du secteur artistique francophone à long terme. Il s’agit aussi d’un projet qui rend ce répertoire accessible pour la première fois sur l’ensemble du territoire ontarien. Cette série représente aussi un moyen fort novateur et dynamique d’atteindre certains objectifs d’apprentissage spécifiques aux programmes de français et de théâtre en Ontario. »

Amikley Fontaine a reçu le Prix Florent-Lalonde pour ses efforts et son engagement bénévoles au sein de la communauté. « Il est le fondateur et président de la Fondation Sylvenie Lindor, poste non rémunéré qu’il occupe depuis plus de 10 ans. M. Fontaine utilise la Fondation comme plateforme pour habiliter les jeunes Canadiens francophones à s’intégrer sur le plan économique et social ainsi qu’à surmonter les barrières linguistiques. Il a aussi participé à plusieurs démarches visant à protéger les acquis franco-ontariens. »

Finalement, William Burton a reçu le Prix Jeunesse, remis pour la première fois cette année. « Cet entrepreneur s’engage au quotidien pour éveiller l’identité francophone chez les jeunes et les inviter à découvrir les arts et la culture de l’Ontario français. Parmi ses nombreuses réalisations, comptons l’impact de son message d’authenticité culturelle et de vulnérabilité linguistique. Ce message rejoint plusieurs millions d’usagers francophones, francophiles et anglophones partout en ligne et surtout dans les écoles franco-ontariennes. »

« Comme à l’habitude, le travail du jury n’a pas été facile considérant la quantité et la qualité des dossiers que nous avons reçus, et particulièrement pour la nouvelle catégorie, le Prix Jeunesse. Je félicite toutes les personnes et les initiatives qui ont été soumises. Merci de faire la différence au sein de la francophonie ontarienne. Félicitations particulières aux quatre lauréats de ce soir, vous êtes des modèles inspirants pour notre communauté », a souligné Carol Jolin, président de l’AFO.

Ces présentations ont été suivies d’une vidéo inédite du court métrage Sans tomber, un portrait intime du parcours artistique de la chanteuse franco-ontarienne Mélissa Ouimet. Un clin d’œil et une rencontre sympathique en coulisses avec l’artiste alors qu’elle était en tournage de vidéoclips dans les couloirs de son ancienne école secondaire dans l’Est de la province. Un regard intime d’une artiste de la francophonie qui a réussi à vivre de sa passion, la musique.

Photo: William Burton