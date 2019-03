Le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, épaulé de plusieurs autres organismes, mijotaient cela depuis un bon moment et peuvent maintenant se féliciter d’avoir mené à bien la création d’un nouvel outil pour les francophones. En effet, le jeudi 21 mars était officiellement lancé le site web de la « communauté virtuelle » des professionnels de la santé de langue française ou bilingue.

C’est au Centre communautaire régional de London que les francophones en général étaient conviés et plus particulièrement les internautes à qui le site est destiné. Comme l’ont rappelé Paul Levac, agent de planification à l’Entité 1, et Suzy Doucet-Simard, responsable des services en français au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Sud-Ouest, c’est en 2017 que l’idée de créer ce site a fait jour. Quatre personnes ont été au coeur des efforts pour faire de ce concept une réalité : M. Levac, Mme Doucet-Simard, Nancy Larivière, agente de projet au Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, et Léo Desjardins, qui était alors directeur des services cliniques au Services à l’enfance Vanier.

À leurs efforts s’ajoutent ceux d’Yvan Poulin, agent de planification à l’Entité 1, Marthe Dumont, responsable des services en français au RLISS Érié St. Clair, Laura Thibodeau, responsable du programme SKIP au Services à l’enfance Vanier, Sarah Recinos, coordonnatrice de projet pour la Ligne santé du Sud-Ouest, et Faadia Ghani, conseillère en communication au RLISS du Sud-Ouest. Tous ont contribué au développement du contenu du site, à sa promotion et à l’organisation de l’activité de lancement.

Paul Levac a expliqué les motivations ayant mené à la création de la Communauté de pratique pour professionnels bilingues : « Nous voulions identifier des stratégies qui visent non seulement à augmenter l’offre active de services en français, mais aussi à développer notre sentiment d’appartenance, à bâtir la capacité des intervenants bilingues à se sentir confortables à travailler en français, à faire face à l’insécurité linguistique et à briser l’isolement ».

Les difficultés liées au recrutement et à la rétention des travailleurs en santé ayant une connaissance du français ont un impact sur les services aux francophones mais aussi sur le personnel bilingue. Celui-ci est notamment confronté à une surcharge de travail et à la difficulté de trouver des ressources en français. La Communauté de pratique permet entre autres à tous ces gens d’échanger et de s’entraider.

« Les professionnels bilingues sont souvent isolés dans leur travail, confirme Suzy Doucet-Simard. C’était important pour nous de combler ce besoin. »

« En cela, la Communauté de pratique pour professionnels bilingues est un modèle de pratique exemplaire et innovante », a ajouté Constant Ouapo, directeur général de l’Entité 1, notant que cette plateforme virtuelle d’échanges incitera les travailleurs en santé à s’afficher davantage comme francophones. Jean-Marc Boisvenue, président du conseil d’administration des Services à l’enfance Vanier, a de son côté levé son chapeau au travail de Léo Desjardins dans ce dossier et souligné que, dans l’atteinte d’un objectif, il est toujours plus fécond que les uns et les autres se connaissent davantage et ce site favorise justement cette dynamique. Quant à Julie Lantaigne, directrice générale du Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario, elle a fait remarquer que la connaissance du français donne une autre perspective et que le site web fait déjà parler de lui dans d’autres régions où l’on aimerait implanter un concept semblable.

Le site cppbsud-ouest.ca s’adresse à tous ceux qui font carrière dans les domaines de la santé, des services sociaux et du bien-être, ce qui recouvre des secteurs d’activités aussi divers que la santé mentale, la petite enfance, les soins aux aînés, etc. Le personnel des fournisseurs de services et des organismes associés, les étudiants et les chercheurs d’emploi en santé, les représentants des programmes des collèges et universités liés à ce domaine, etc. : voilà autant de membres potentiels de cette communauté virtuelle. Ses concepteurs estiment qu’en peu de temps, considérant ceux qui s’y sont déjà inscrits et ceux qui ont manifesté un intérêt à le faire, jusqu’à 150 personnes pourraient se retrouver sur le site, et il ne s’agit là que d’un début.

Puisque la région desservie couvre un territoire qui va bien au-delà de London, un autre lancement se tiendra à Windsor à une date ultérieure afin de maximiser l’intérêt pour le site. Le commun des mortels ne le fréquentera peut-être pas, mais de fil en aiguille il fera l’expérience de son utilité par ses interactions avec les francophones du système de santé qui iront y puiser de quoi améliorer leur pratique.

PHOTO : Paul Levac et Suzy Doucet-Simard ont animé le lancement de l’interface web pour les travailleurs francophones ou bilingues du secteur de la santé.