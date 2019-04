Le Carrefour des femmes lançait, le samedi 13 avril, une nouvelle activité nommée Passion culinaire intergénérationnelle. Avec le soutien financier du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, l’organisme a rassemblé petits et grands dans la cuisine de la salle communautaire de la Trinity United Church, à London, pour un après-midi aussi divertissant qu’instructif.

« On a réalisé que souvent, les aînés, au Canada, prennent soins de leurs petits-enfants », explique Émilie Crakondji, directrice générale du Carrefour des femmes, prenant en exemple le gardiennage auquel se livrent les grands-parents lors des congés pédagogiques. Les personnes âgées constituent également, parfois, une figure d’autorité plus facile à aborder pour les jeunes. « On a vu ça avec les ados, aussi », constate Mme Crakondji, qui a décidé de développer les relations entre les générations par le biais de la cuisine. En effet, les jeunes savent de moins en moins comment apprêter les repas et la directrice générale a voulu faciliter la transmission du savoir-faire culinaire : « Ça va leur donner le goût de savoir cuisiner et de manger sainement ».

Toutes les générations ont mis la main à la pâte.

Ce n’est cependant pas le personnel du Carrefour qui a initié la tenue de cette activité mais les clientes de l’organisme qui en ont fait la suggestion. C’est sans doute pour cela que l’affluence a été à la hauteur des attentes des organisatrices : 12 adultes, 6 adolescents et 11 enfants ont passé plusieurs heures ensemble, les plus âgées (pour la plupart les mères ou grands-mères des plus jeunes) initiant les autres aux rudiments de l’art culinaire.

Chaque rencontre se basera sur la gastronomie propre à une culture ou une région du monde. Le 13 avril, c’était la cuisine méditerranéenne et du Moyen-Orient qui était au programme. Le groupe a donc préparé du kapseh (riz avec épices, raisins secs, amandes et viande de mouton), du riz avec des fèves vertes accompagné de feuilles de fenouil et d’épices de même que deux recettes de pommes de terre en purée, l’une avec des oeufs, du mozzarella et des épinards et l’autre avec des oeufs, de la viande hachée et des oignons. Une salade en guise d’entrée et des biscuits pour le dessert ont aussi été préparés. Tous les membres du groupe ont participé, incluant les plus jeunes qui ont coupé les légumes et se sont adonnés à d’autres menues tâches en fonction de leur âge.

La prochaine rencontre organisée dans le cadre de Passion culinaire intergénérationnelle devrait avoir lieu en mai à Pain Court et portera sur la cuisine canadienne-française. La suivante devrait être à Sarnia en juin. Les dates exactes restent néanmoins à déterminer. Le programme est supposé se dérouler sur six mois mais, considérant l’engouement, la directrice générale juge possible qu’il soit prolongé. Mme Crakondji prévoit également mettre les recettes en ligne et espère que cette activité engendrera de bonnes habitudes à la maison et que cuisiner deviendra dorénavant l’affaire de toute la famille.

PHOTO : Une trentaine de personnes ont participé à l’activité.