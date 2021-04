Tout le monde aime les films. Et qui n’aime pas du divertissement gratuit? Cette année, la Journée du cinéma canadien (JCC), qui aura lieu le 21 avril 2021, offrira une première mondiale, des fêtes de visionnement nationales, un accès gratuit à une multitude de films canadiens et des discussions diffusées en direct avec des cinéastes des quatre coins du pays.

« Étant donné l’année que nous avons tous vécu, nous voulons mettre en lumière des films qui sont réconfortant ou bien sont une source d’inspiration et d’espoir, a dit Sharon Corder, directrice artistique chez REEL CANADA. Nous en avons certainement besoin, c’est bien le cas pour moi. »

Plus de 40 festivals de film partout au Canada organisent des projections nationales ainsi que des sessions questions-réponses avec des réalisateurs et comédiens. Il y a également 150 communautés qui préparent des fêtes de visionnement et plus de 30 évènements internationaux prendront place dans de nombreux pays du monde, tous connectés par cet évènement culturel. La majorité des grandes chaînes de télédiffusion et de diffusion en continu auront aussi une programmation spéciale en l’honneur de la journée.

La programmation de cette édition de la Journée du cinéma canadien comprend:

Le clou de la journée sera la première mondiale de Lumière(s) au bout du tunnel, une série de 11 courts métrages qui jetteront un regard sur le moment que nous vivons tous, raconté à travers les yeux de 15 jeunes étoiles montantes issus de diverses régions et communautés culturelles (qui, entre eux, ont remporté plus de 50 prix). Réalisés grâce au soutien de REEL CANADA et de Netflix, les films comprennent des documentaires, des films d’animation et des films de fiction.

Un hommage à Christopher Plummer et son héritage avec des projections gratuites de ses films, coprésentées avec des festivals de film partout au pays. Les titres sélectionnés comprennent L’argent de la banque (The Silent Partner), Souviens-toi (Remember) et Christopher Plummer: A Memoir, ainsi que des nouvelles entrevues avec Atom Egoyan et la covedette du film L’argent de la banque Michael Kirby, qui partageront leurs souvenirs de la légende de la scène et de l’écran.

Une projection de la comédie classique canadienne, Arrête de ramer, t’es sur le sable, avec une séance de questions-réponses en direct avec le réalisateur Ivan Reitman et les vedettes du films Kate Lynch (Roxanne) et Jack Blum (Spaz). Présenté par le Oakville Festivals of Film & Art, en partenariat avec REEL CANADA.

Plus d'une douzaine de projections de films réalisés par des cinéastes autochtones, avec diverses présentations du film Rustic Oracle (qui a mérité une nomination pour le Prix Écran Canadien de l'Interprétation féminine dans un premier rôle à Carmen Moore) et plusieurs séances de questions-réponses partout au pays avec la réalisatrice Sonia Bonspille Boileau (Mohawk).

Une projection spéciale pour les nouveaux arrivants canadiens du film You Are Here: A Come From Away Story, pour marquer le 20 e anniversaire des attentats du 11 septembre. Ce documentaire émouvant porte sur la ville de Gander, T.N.L. et la générosité dont ces citoyens ont fait preuve en accueillant les passagers aériens immobilisés lors de ce jour fatidique. Cette projection sera suivie d’une séance de questions-réponses en direct avec le réalisateur du documentaire Moze Mossanen.

Parmi les invites spéciales qui participeront aux projections de festivals à travers le pays : Patricia Rozema, Philippe Falardeau, Don McKellar, Bruce MacDonald, Anne Émond, Charles Officer, Kathleen Hepburn, Jason Eisner, Rob Cotterill, Adam Garnet Jones, Matthew Rankin, Jason Ryle, Garvia Bailey, Tantoo Cardinal, Joyce Wong, et Karen Lam.

Enfin, pour assurer que des films canadiens exceptionnels soient accessibles à quiconque qui a une télévision, un ordinateur ou un appareil mobile, une douzaine de nos partenaires de chaînes de télédiffusion et de diffusion en continu offriront une programmation spéciale de films canadiens toute la journée, le 21 avril.

La Journée du cinéma canadien est un évènement mondial qui partagera la richesse du cinéma dans plus de 30 pays avec à une programmation spéciale qui met en vedettes des films récents ainsi que des classiques canadiens.

En préparation du 21 avril et pour plus d’information, veuillez consulter le canfilmday.ca.