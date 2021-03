Le baseball est intimement lié à la culture populaire américaine au point où il est facile de s’imaginer que ce sport est né dans ce pays. Or, c’est de l’autre côté de l’Atlantique que l’idée de se divertir de cette façon a d’abord fait son chemin dès le XVIIIe siècle et peut-être même dès le Moyen-Âge. Les Anglo-Saxons venus s’établir en Amérique du Nord ont emporté avec eux cette discipline sportive qui, au cours du XIXe siècle, a évolué tant soit peu pour prendre la forme qu’on lui connaît aujourd’hui.

Qui plus est, ce n’est pas qu’aux États-Unis que le baseball s’est tôt implanté : à la même époque, dans le Haut-Canada, c’est-à-dire l’Ontario d’aujourd’hui, des joutes plus ou moins improvisées ont rassemblé petits et grands en quête de délassement.

C’est d’ailleurs plus précisément dans le Sud-Ouest ontarien que le baseball s’est d’abord popularisé sous nos latitudes et l’industrie touristique locale a entrepris de faire connaître cette histoire.

C’est ainsi que seront organisées, cet été, des visites guidées au Labatt Memorial Park de London. Aménagé en 1877, il s’agit du plus ancien terrain de baseball au monde à avoir été utilisé en continu jusqu’à nos jours. Les visiteurs pourront découvrir ce site sous toutes ses coutures de même que plusieurs artéfacts rarement vus du public. Ils pourront ainsi en apprendre davantage sur l’histoire du baseball à London et sur son équipe, les Majors, qui fêtera ses 100 ans en 2025.

Le Labatt Memorial Park sera également lié par un partenariat avec deux autres sites dans la région : le Temple de la renommée et musée du baseball canadien à St. Marys et le Musée de district de Beachville. Ces deux localités sont situées près de London et leur attachement au baseball provient d’une partie qui a été jouée à Beachville en 1838 et qui fait partie des toutes premières à avoir fait l’objet d’une description détaillée dans un magazine.

Le partenariat en question permettra à ces deux musées et au Labatt Memorial Park d’offrir un laissez-passer commun afin de faire connaître la région comme un haut lieu de l’histoire du baseball au Canada. Ce nouveau circuit touristique fera l’objet d’un site Web entre autres approches promotionnelles.

Après une année fort éprouvante, l’industrie du tourisme a en effet bien besoin de refaire ses forces. Pareille initiative permettra de développer un marché certes très ciblé, mais qui méritait une meilleure visibilité.

PHOTO (Archives L’Action) – Le terrain de baseball du Labatt Memorial Park remonte à 1877.