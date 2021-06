Le vendredi 18 juin, une quinzaine d’aînés de London se sont donné rendez-vous en ligne à l’invitation d’Adeline Le Roy, responsable du Carrefour des adultes et des aînés francophones (CAAF). Ces rencontres régulières constituent autant d’occasions de s’adonner à des activités et des échanges des plus divers et, cette fois, c’est le Bingo qui était au programme.

Mais avant de passer à ce jeu bien connu des clubs de l’âge d’or, Mme Le Roy s’est attardée quelques instants à ce que réservent les prochains mois. « En septembre, on espère pouvoir recommencer à faire des choses en présentiel », a confié la coordonnatrice du CAAF après avoir mentionné qu’il était même possible que des exercices en plein air soient organisés dès cet été.

Cela dit, cette brève rencontre de fin d’après-midi a aussi permis des retrouvailles et des rencontres, le CAAF attirant ses habitués qui se connaissent bien mais aussi, parfois, des nouveaux venus.

Le Bingo virtuel fut laissé au bon soin d’Anne-Élisabeth Noppens, chef d’équipe à Accès Franco-Santé London, qui s’est prêtée au jeu d’annoncer les numéros sélectionnés au hasard. La discussion animée a alors vite fait place au silence des joueurs concentrés sur leur grille de numéros qu’ils avaient reçue par courriel. Les blagues et les fous rires n’ont cependant pas tardé à fuser et le papotage s’est poursuivi jusqu’à ce qu’une participante complète sa carte de Bingo. Il ne restait alors plus que treize numéros à tirer au sort, preuve que la joute était très chaude.

La dernière rencontre en personne du CAAF remonte à il y a plus d’un an et cette longue pause forcée a fait dérailler ce qui était jusque-là une habitude parmi les plus appréciées, soit les repas qui accompagnaient souvent les activités. Qu’à cela ne tienne! Les joueurs de Bingo s’étaient fait offrir la possibilité de commander une assiette de desserts livrée au domicile de chacun d’eux en matinée.

Une heure de divertissement en groupe par le biais d’internet : que ce soit après une ou deux doses de vaccins, cela demeure pour plusieurs le seul rapprochement admissible, en tout cas tant que le gouvernement n’aura pas donné le feu vert au retour à la normal. Heureusement, par ses activités, le CAAF aura contribué chez plusieurs aînés à ce que l’ennui des derniers mois passe un peu plus vite.

PHOTO – Les participants à la rencontre