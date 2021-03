Le jeudi 3 mars, à l’occasion de son « café du matin », le Carrefour des aînés et des retraités francophones (CAAF) du Carrefour communautaire francophone de London recevait Nawal Athanase pour un atelier sur la méditation. C’est l’approche de la « pleine conscience » qui a été mise de l’avant par la présentatrice.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, les participants à la rencontre virtuelle ont échangé sur la méditation, ceux qui la pratiquent et comment. À la base, les « cafés du matin » du CAAF existent, après tout, pour permettre ces discussions plus ou moins informelles entre les internautes.

Nawal Athanase a initié l’assistance à cet art de vie qu’elle pratique de façon régulière. « C’est un cheminement, parce qu’il n’y a pas qu’une seule façon de pratiquer la méditation, explique-t-elle. Chacun va chercher ce qui lui correspond. » Même si l’approche peut différer d’une personne à l’autre, les objectifs généraux demeurent les mêmes pour tous : « La pleine conscience, c’est de se donner un temps pour soi, d’être attentif au moment présent ».

Les effets, obtenus ou désirés, semblent aussi être similaires pour tous ceux qui pratiquent la méditation. Invités à décrire en quelques mots ce que cela leur apporte, les participants ont offert quelques réponses : calme intérieur, dissipation des angoisses, étouffement des pensées négatives, etc.

Tout cela aide à contrer la dépression. C’est sans doute pour cette raison, comme l’a fait remarquer Mme Athanase, que la méditation a connu un regain de popularité depuis le début de la pandémie. Cet intérêt n’est pas immérité puisque plusieurs recherches démontrent les bienfaits de la méditation sur la stimulation du cerveau, la réduction de la douleur physique, la santé cardiovasculaire, l’amélioration du système immunitaire, etc.

La respiration joue un grand rôle dans la pratique méditative. Focaliser son attention sur son propre souffle, en contrôler la régularité pour en diminuer le rythme est une astuce de base pour qui cherche à relaxer et à faire le vide dans son esprit.

Quant à la fréquence, la présentatrice a avancé qu’il s’agit surtout-là d’un choix personnel. Cela dit, elle a recommandé de s’adonner à la méditation au moins trois fois par semaine, en commençant avec de brèves séances. La méditation, avec le temps, devient plus facile à pratiquer et se laisse mieux apprécier, de sorte qu’il est ensuite aisé d’allonger progressivement le temps qu’on y consacre. Au bout de trois mois, des changements notables devraient s’être produit, non seulement en ce qui touche aux prédispositions pour méditer avec fruits, mais aussi en ce qui regarde effets psychologiques et physiologiques associés à cette pratique.

Et pour ceux qui se posent la question, la position n’a guère d’importance. Nul besoin de se désarticuler les membres pour adopter d’impossibles postures : il faut simplement s’assurer d’être confortable tout en veillant à ne pas s’endormir!

La rencontre s’est conclue par une discussion sur ce qui aide à relaxer et une séance de 10 minutes de méditation.

Rendus possibles grâce au soutien financier de la Fondation Trillium, les « cafés du matin » du CAAF reçoivent régulièrement des invités pour explorer divers sujets et constituent toujours une belle occasion de s’informer sans stress et sans pression.