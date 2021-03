Le 27 février dernier, alors que le Mois de l’histoire des Noirs tirait à sa fin, le campus virtuel d’Épelle-moi Canada tenait un événement sur ce thème avec une série d’activités.

Les participants ont ainsi visité une exposition portant sur des personnalités noires du monde du sport, de l’entrepreneuriat, des arts, etc. Ils ont aussi participé à un atelier pour s’initier aux motifs caractérisant les tissus traditionnels africains tel le batik et le wax. Un film sur l’histoire de la Colored Hockey League of the Maritimes, qui a existé de 1895 à 1930, et l’héritage que ces pionniers ont laissé, a aussi été visionné par les visiteurs, élèves comme adultes.

Le tout, faut-il le rappeler, par le biais de leur avatar en 3D…

Mais le meilleur restait encore à venir. Comme l’avait d’ailleurs souligné la directrice générale d’Épelle-moi Canada, Dorine Tcheumeleu, dans son mot d’introduction : « Cette année est vraiment spécial. Ce qui nous a motivé est cette jeunesse noire qui inspire ». Un digne représentant de cette génération montante est Kenneth Nyamusa Junior. Résidant à London, ce jeune de 14 ans viens de publier un roman intitulé Survival of the Fittest.

C’est à l’âge de 10 ans, en 5e année, qu’il avait entrepris d’écrire ce récit mettant en scène un enfant atteint d’une maladie neurodégénérative qui lui donne des pouvoirs surhumains, ce qui met à ses trousses une organisation cherchant à percer ce secret. Kenneth, grand amateur de lecture, avait entrepris d’écrire pour se divertir mais, constatant le résultat, ses parents l’ont encouragé à chercher un éditeur et c’est ainsi que le produit final a vu le jour en janvier.

L’assistance avait bien des questions à poser à ce jeune auteur. Le fonctionnement du milieu de l’édition, la raison l’ayant poussé à choisir ce titre, s’il y a quelqu’un qui l’a inspiré à relever le défi de l’écriture, comment et pourquoi a-t-il créé ces personnages, etc. : de nombreux thèmes ont été abordés.

L’auteur a, par la même occasion, encouragé les jeunes à ne pas craindre de ne pas être pris au sérieux à cause de leur âge.

De l’avis de Kenneth Nyamusa Junior, écrire sans pression et sans devoir se plier à une date butoir est ce qui a contribué à la qualité de son écriture et au plaisir qu’il a eu dans ce projet. C’est également pourquoi il préfèrerait que la littérature demeure pour lui un passe-temps plutôt que de se muer en une carrière. En fait, en termes d’avenue professionnelle, Kenneth se voit plutôt dans le domaine de la médecine, ce qui n’est pas sans lien, on l’aura compris, avec son roman.

En s’investissant avec tant de passion dans un projet qui, au bout du compte, a été couronné de succès, Kenneth Nyamusa Junior a offert un exemple à suivre, non seulement pour les Noirs de son âge, mais pour toute la jeunesse!

PHOTO – Kenneth Nyamusa Junior s’est adressé par vidéoconférence à l’assistance.