Lors de la rencontre de la Table de concertation Franco-Info de London qui avait lieu le mercredi 13 octobre, le chef régional au Collège Boréal, Justin Patton, a annoncé que l’organisme déménageait du Citi Plaza, là où il a ses bureaux depuis nombre d’années, au coin des rues Richmond et Fullerton (entre Queen et Dufferin). La construction est bien entamée sur le nouveau site et M. Patton espère avoir intégré les nouveaux locaux au printemps prochain.

En début de rencontre, le coprésident sortant de la Table, Justin Patton, a souhaité la bienvenue à la vingtaine de participants qui ont, par la suite, choisi les deux nouvelles coprésidences, soit Paul Levac de l’Entité 1 et Camille Beaulieu de La ribambelle. Maria Banuelos du Carrefour communautaire francophone (CCFL) agira quant à elle comme secrétaire pour le groupe.

Concernant la mise à jour du dossier de l’action communautaire francophone, le directeur général du CCFL, Jean-Pierre Cantin, a indiqué qu’il avait eu plusieurs rencontres avec le Réseau des ACFO de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et les intervenants ont réalisé que les mêmes problématiques revenaient toujours. Une formation a eu lieu et de nouvelles thématiques utiles à toutes les ACFO seront mises de l’avant au cours de l’année.

Autre nouvelle intéressante, le CCFL a reçu un financement du bureau de la ministre des Affaires francophones pour la mise en place d’un Livre blanc sur la présence francophone au sein des comités de la Ville de London, des instances municipales et autres.

« Ce projet de Livre blanc consiste à dresser d’abord un état des lieux sur la présence ou l’absence de la lentille francophone dans l’espace municipal et paramunicipal dans la région de London, explique M. Cantin.

« Nous procéderons à une révision des différentes sections du site Web de la Ville et à une analyse de la présence ou de l’absence de représentation francophone dans les 14 comités consultatifs (Advisory Committees), les 15 conseils consultatifs et commissions (Boards and Commissions) et dans les organismes paramunicipaux de la Ville (Age Friendly London, CYN, LEDC, LMLIP, etc.).

« Tous les secteurs des indicateurs de vie communautaire francophone (santé, éducation, culture, immigration, aînés, petite enfance) seront représentés sur le comité consultatif permanent.

« Des consultations seront menées pour faire l’état des lieux communautaires et sectoriels, et pour participer à la rédaction du document de positionnement communautaire (Livre blanc) et des recommandations qui s’en suivront. »

Aucune mise à jour des trois sous-comités Plan de travail, Marketing/promotion de la Table et Francophones en employabilité n’a été rapportée. Le groupe a revu la liste des intervenants autour de la Table qui en font partie. Plusieurs ont ajouté leur nom pour assurer une meilleure représentation et répartition des tâches au sein de ces sous-comités.

Autres nouvelles

Franck Tshunza est le nouvel agent de planification de l’Entité 1 pour la région de London.

Le centre On y va de La ribambelle a rouvert ses portes ces derniers jours à l’Académie de la Tamise. Sept centres sont maintenant ouverts sur les neuf gérés par l’organisme de services à la petite enfance.

Finalement, il y aura un souper des Fêtes en présentiel le 4 décembre pour les francophones de London organisé par le CCFL avec, en spectacle, André Varin et FolkloFolie. Les participants devront être doublement vaccinés et la grande salle de bal de l’hôtel Double Tree by Hilton sera limitée à 150 personnes environ.

Puis l’Assemblée annuelle du CCFL aura lieu le 27 octobre et le poste de direction générale – pour succéder à M. Cantin qui part à la retraite – est toujours vacant, l’organisme n’ayant reçu aucune candidature jusqu’à maintenant.

La prochaine rencontre de la Table aura lieu le jeudi 18 novembre.

PHOTO – Justin Patton