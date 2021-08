Tous les Canadiens méritent d’avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, les résidents de London ayant une déficience physique ou développementale auront accès à un plus grand nombre d’options de logement dans leur communauté.

Le mercredi 11 août, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ainsi que Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord et Kate Young, députée de London-Ouest, ont annoncé un prêt d’environ 25 millions $ pour aider à construire 110 nouvelles maisons à London.

Le projet, situé au 99 Pond Mills Road, est construit par Homes Unlimited en collaboration avec plusieurs prestataires de services de la région, afin de créer des logements destinés aux personnes handicapées et à mobilité réduite, aux familles et aux ménages aux revenus modestes, aux femmes et aux enfants qui sortent d’un refuge, aux personnes âgées, aux autochtones et aux nouveaux immigrants.

Ce financement est versé dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL, qui appuie la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles dont les revenus, les modes d’occupation et les usages sont mixtes. Le FNCIL est un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada.

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Notre investissement de 25 millions $ dans ce projet a permis de construire de nouvelles maisons pour ceux qui en ont le plus besoin, y compris ceux vivent avec un handicap. C’est la stratégie nationale du logement à l’œuvre», a mentionné le ministre Hussen.

« L’investissement dans le logement que nous avons fait le 11 août aidera les groupes prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, notamment les personnes handicapées, les aînés, les femmes et leurs enfants, et les peuples autochtones » a ajouté le ministre Vaughan.

« En finançant des projets comme celui du 99 Pond Mills, nous prenons des mesures pour répondre aux graves besoins en matière de logement ici et à London, et dans tout le pays. Ce soutien permettra de créer des logements abordables, sûrs et stables pour les personnes et les familles vulnérables », a fait valoir Kate Young.

« Il s’agit du plus grand projet de Homes Unlimited à ce jour et lorsque nous accueillerons nos premiers locataires à l’automne 2022. Malheureusement, le besoin de logements locatifs accessibles et abordables à London reste à un niveau record et nous espérons que Homes Unlimited pourra continuer à répondre à ces besoins dans les années à venir » a conclu Carmen Sprovieri, présidente de Homes Unlimited.

SOURCE – Société canadienne d’hypothèques et de logement

PHOTO (crédit: Facebook d’Adam Vaughan) – Au podium: Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement