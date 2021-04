Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les régions du pays, notamment celles du Sud-Ouest ontarien, étant confrontées aux effets dévastateurs de l’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance et des besoins en matière de logement.

Le 13 avril dernier, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire d’Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), et Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord, ont annoncé les détails d’un investissement d’environ 3,29 millions $ dans le cadre du volet des projets de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) pour la construction immédiate de 22 logements abordables dans la région du Sud-Ouest.

« Notre gouvernement travaille fort pour que tous les Canadiens aient un chez-soi sûr et abordable, a déclaré Adam Vaughan. Les investissements avec les Premières Nations et les municipalités dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements contribueront grandement à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs à des personnes et à des familles vulnérables, pour qu’elles y soient en sécurité. »

Les 22 nouveaux logements font partie de deux ensembles distincts : un ensemble de six logements construit en partenariat avec la Première Nation des Chippewas de la Thames, et un ensemble de 16 logements construit en partenariat avec la Ville de St. Thomas.

Administrée par la SCHL dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, l’ICRL fournit des contributions en capital pour la création de logements abordables permanents. Ces contributions couvriront les coûts associés à la construction de logements locatifs modulaires, à la conversion d’immeubles non résidentiels en ensembles de logements abordables et à la remise en état de bâtiments délabrés ou abandonnés pour en faire des ensembles de logements abordables. Les investissements faits dans le cadre de l’ICRL devraient soutenir des milliers d’emplois pour les Canadiens d’un océan à l’autre.

« L’Initiative de logement rapide contribuera à fournir une solution tangible à la pénurie de logements à laquelle font face les membres de la Première Nation des Chippewas de la Thames. Les unités construites seront non seulement mises à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin en temps opportun, mais elles seront également entièrement desservies par des infrastructures Internet de gaz naturel, d’électricité, d’eau, de traitement des eaux usées et de fibre optique, a mentionné Chef Jacqueline French, Première Nation des Chippewas de la Thames. Cet investissement du gouvernement de l’Ontario améliorera grandement la qualité de vie des personnes et des familles de notre nation. »

« Saint Thomas grandit avec compassion. La collaboration continue entre le gouvernement du Canada et notre Ville améliore les choix en matière de logement et la prestation de services de soutien attentionnés aux personnes dans le besoin. Nous sommes reconnaissants du soutien qui nous aide à être une ville plus forte. », a conclu le maire de St. Thomas, Joe Preston.

SOURCE – Gouvernement du Canada