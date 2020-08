Entre London et Woodstock se trouve, entre autres villages, Zorra Township, une communauté rurale de 8000 résidents dont le conseil de ville a décidé de mettre en place une semaine de travail de quatre jours pour les employés de l’administration municipale. Il s’agit d’un projet pilote d’une durée de huit mois qui débutera le 1er septembre prochain.

La COVID-19 a remis en question plusieurs habitudes établies de longue date. Le travail à domicile étant désormais une formule éprouvée, pourquoi ne pas essayer l’idée d’une semaine de quatre jours? C’est le pari qu’a fait le conseil municipal de Zorra en établissant deux horaires de travail, l’un du lundi au jeudi, l’autre du mardi au vendredi, dans les deux cas de 8 h à 17 h. Les citoyens gagneront ainsi une heure de plus par jour en services et sans payer davantage en taxes.

La Ville juge que cette approche permettra de faciliter le recrutement de nouveaux employés et leur rétention, fera diminuer le taux d’absentéisme et permettra au personnel de balancer plus facilement leurs obligations professionnelles et personnelles. Qui plus est, cela permettra également d’améliorer l’accessibilité aux services, d’autant plus qu’il y aura, pour éviter tout hiatus dans leur prestation, un remplaçant désigné pour les journées avec moins d’employés au cas où l’un devrait s’absenter.

Il est déjà question de tenter quelque chose de similaire l’an prochain avec le département des travaux. Cela dit, Zorra continuera d’aller de l’avant avec ce type de façon de faire seulement si les employés l’apprécient et s’il est prouvé que les résidents ne sont pénalisés d’aucune manière.

La communauté, comme le reste de la population, a su se montrer flexible au cours des derniers mois et ce qui était jusqu’à récemment vécu comme un pis-aller est maintenant vu comme une innovation prometteuse. Ainsi, la semaine de quatre jours n’est pas née du néant mais dérive d’une rotation d’équipes de travail établie au cours de la pandémie et qui consistait à faire travailler la moitié des employés de la maison et l’autre moitié au bureau.

Même en se dissipant, la COVID-19 laissera des traces dont certaines n’auront que peu à voir avec la médecine et beaucoup plus avec la gestion des ressources humaines. Ce n’est peut-être là que le début d’une révolution en milieu de travail.

PHOTO (crédit : compte Facebook de Zorra Township) : Zorra est une communauté rurale à l’est de London.