L’assemblée générale annuelle (AGA) du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a réuni, de façon virtuelle, ses membres et employés le 26 octobre pour la présentation des différents rapports de l’année financière 2021-2022.

Le président du CCFL, Paul Levac, a d’abord souhaité la bienvenue aux nombreux participants avant de présenter son invitée pour l’occasion, Josiane Barebereho, responsable de la concertation des organismes francophones, du monitoring et de l’actualisation du Plan stratégique communautaire de l’Ontario français pour l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Jean-Pierre Cantin, ancien directeur général du CCFL, a ensuite été choisi pour présider l’AGA.

Après l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2021 et la présentation du rapport des vérificateurs financiers, M. Levac a présenté son rapport.

« L’année financière 2021-2022 s’est amorcée et poursuivie en pleine pandémie de COVID-19, ce qui a obligé l’équipe du CCFL de redoubler ses efforts, s’adapter continuellement et avec grande efficacité, et ce, dans le but de pouvoir remplir son mandat et ses objectifs auprès de la communauté francophone et francophile de London et ses régions. »

Il a indiqué que la dernière année a été marquée par quelques changements au conseil d’administration et que cette rencontre marque le départ des administrateurs Monique Castonguay, Nathalie Doucet et Servanne Woodward.

« Comme vous pourrez le constater, la santé financière de votre organisme est excellente. Nous pouvons compter sur une gestion rigoureuse de nos finances et sur une mise en œuvre dynamique et engagée de nos programmes et services.

« Le CCFL vise poursuivre sa croissance et sa poursuite de livrer des programmes et des services au bénéfice de la communauté francophone de London. Malgré la croissance et les succès que rencontre le CCFL, nous devons demeurer vigilants, car nous sommes à une période d’instabilité économique dans laquelle plusieurs organismes à but non lucratif vivent des moments difficiles. Nos installations étant toujours à court d’espace, les orientations futures du CCFL devront miser sur une planification judicieuse et réalisable », conclut-il.

De son côté, la directrice générale, en place depuis janvier dernier, en était à son premier rapport. « Malgré tous les changements et ajustements causés par la pandémie, nous avons réussi une reprise graduelle de certains programmes et services comme le service Avant et Après l’école de l’Escale, un camp d’été, la réception et les sports.

« Nos services en immigration ont pu continuer en format virtuel et en présentiel avec succès. Le Carrefour des adultes et des aînés francophones de London a tenu une conférence de deux jours en présentiel au cours de laquelle plus de 50 personnes ont pu sortir de leur isolement, se retrouver et profiter d’ateliers au sujet de la sécurité et du bien-être.

« Accès Franco-Santé a offert une variété d’ateliers et a graduellement accueilli des clients en présentiel. Le projet de Parcours d’accès à une carrière en garderie et petite enfance continue d’atteindre et de dépasser sa cible, déclare fièrement Paulette Desjardins.

« Grâce à l’appui et au courage de nos employés, de la communauté et de nos bailleurs de fonds, le CCFL est en très bonne situation financière comme le démontrent les résultats de nos états financiers. Notre équipe est plus que jamais prête à continuer le travail pour la communauté.

« J’ai le plaisir de vous informer que notre traditionnel souper des Fêtes aura lieu le 3 décembre au Hilton au son de la musique francophone de Noël avec André Varin et le groupe des Folklofolies. Plus de détails à cet effet sont disponibles sur notre site Web », annonce la directrice générale.

Puis, une vidéo a présenté l’équipe du CCFL et un résumé des activités de l’année. Cette présentation a été suivie de l’élection par acclamation de quatre administrateurs pour pourvoir les postes vacants au sein du conseil d’administration. Il s’agit de Rosanne Abdulla, Solveig Isabel Doyon, Paul Levac et Philippe Morin.

Photo (capture d’écran) : Paul Levac