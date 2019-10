Le vendredi 27 septembre, à London, le Carrefour des femmes du sud-ouest de l’Ontario (CFSOO) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) en présence de 42 personnes, sans doute la plus importante participation des cinq dernières années selon la directrice générale, Émilie Crakondji.

L’assistance n’a pas regretté de s’être déplacée, notamment parce que ce fut l’occasion de partager certaines idées relatives aux activités qui devraient être mises sur pied. Les adolescents des deux sexes et les femmes sans-abri ont ainsi fait l’objet de suggestions quant aux programmes de sensibilisation et d’intervention qui pourraient être créés à leur endroit.

Ces commentaires et spéculations n’ont pas éclipsé la présentation du rapport d’activités couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Mme Crakondji a résumé pour l’assistance les interventions et activités de l’organisme : 249 appels d’urgence, 119 usagères des services-conseils, 63 séances de groupe, représentations et accompagnements auprès de 115 femmes, etc. Le CFSOO a également mis sur pied ou participé à 14 activités thématiques. Qui plus est, l’organisme est habilité à autoriser l’accès à des consultations gratuites en droit de la famille et en droit de l’immigration fournies par Aide juridique Ontario, un service qui a été demandé à 25 reprises.

Des activités rassembleuses ont aussi émaillé le calendrier du CFSOO, tels les ateliers culinaires intergénérationnels et la création d’une mosaïque de messages d’encouragement aux victimes et survivants d’actes criminels.

De façon plus discrète mais non moins essentielle, le CFSOO travaille également de concert avec d’autres organismes dans le cadre de partenariats et de comités. La traite des personnes et la violence faite aux femmes constituent deux champs d’intervention locaux pour lesquels le CFSOO travaille en collaboration avec d’autres. Ce ne sont pas les seuls : en tant qu’organisme de langue française, il participe aussi à la Table Franco-Info de London et au Regroupement des organismes francophones de Sarnia-Lambton.

L’AGA a aussi été l’occasion de présenter à l’assistance une bande dessinée éducative sur l’intimidation, les relations saines, la violence, etc., qui a été mise en ligne sur le site de l’organisme, Twitter, Instagram et Facebook. Chaque mois, une suite sera diffusée.

Le CFSOO a aussi profité de l’AGA pour annoncer qu’un nouveau programme est désormais offert. Il vise à sensibiliser les aînées à la maltraitance par le biais de petits groupes de rencontre. L’accent sera mis sur les immigrantes isolées à la maîtrise peu assurée de l’anglais ou du français.

En ce qui touche aux états financiers, le CFSOO a présenté des produits et des charges qui, dans le détail, ont quelque peu changé depuis l’an dernier au gré des projets particuliers – comme c’est toujours le cas – mais qui dans les faits demeurent très similaires.

Suite aux élections, les membres du conseil d’administration pour l’année 2019-2020 sont Renée Singirankabo, Nicole Buteau, Charlotte Legault-Hull, Speciose Mukakamanzi et trois nouvelles qui se sont ajoutées, soit Christine McDace, Maryse Paquet et Lylia Nini.

Une année qui s’annonce bien remplie commence donc pour le CFSOO qui peut compter sur le soutien de la communauté.

PHOTO: L’AGA a rassemblé une quarantaine de participantes.