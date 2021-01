Le Carrefour des femmes du Sud-Ouest, qui offre des services et des programmes pour soutenir les femmes d’expression française qui ont subi des agressions à caractère sexuel ou toute autre forme de violence, a lancé le 9 janvier sa campagne « La corde à linge » sur ses réseaux sociaux.

Ce nouveau projet, financé par Patrimoine canadien et le gouvernement de l’Ontario, a pour but de donner une voix aux personnes victimes d’épisodes de violence, de leur donner de l’espoir, de rappeler que la violence existe et de ne pas oublier les personnes qui en sont victimes.

« L’idée derrière cette initiative est, en premier lieu, de recueillir des messages de soutien, d’encouragement et d’espoir du public qui seront reproduits sur des t-shirts, explique Émilie Crakondji, directrice générale de Carrefour des femmes. Puis nous produirons des vidéos de témoignages de personnes qui ont vécu des épisodes de violence et nous les publierons sur nos réseaux sociaux pour que le public puisse faire suivre à leurs proches et leurs amis. »

En tout, l’organisme prévoit produire neuf vidéos sur les thèmes de la violence conjugale, la violence émotionnelle, la maltraitance envers les aînés, la discrimination, l’homophobie LGBTQ+, l’exploitation sexuelle, le harcèlement, l’intimidation et la cyberviolence.

Ces vidéos montreront des hommes et des femmes de tous âges et les premiers vidéos ont été mis en ligne le 9 janvier dernier sur la page Facebook du Carrefour des femmes, sur Instagram et Twitter, et bientôt sur YouTube. Un lien sera installé sur le site internet de l’organisme carrefourfemmes.on.ca.

« Dans la deuxième étape du projet, nous prévoyons, à raison d’une vidéo par semaine et d’ici le mois de mai, recueillir 1200 messages et entrer en contact avec les artistes de la communauté pour créer des œuvres, chansons, rap, peinture, danse, théâtre, etc. L’été prochain, nous combinerons la présentation des œuvres, t-shirts et vidéos avec des événements publics francophones comme la Saint-Jean-Baptiste en juin ou le Jour des Franco-Ontariens en septembre », conclut Mme Crakondji.

Le Carrefour des femmes invite tout un chacun à partager ces vidéos et à envoyer son soutien à ces survivantes. La violence se produit sous toutes formes et généralement dans le silence. Selon Mme Crakondji, les messages positifs publiés par le public feront beaucoup de bien. Le mot-clic pour cette campagne est #TuNesPasSeul.e ou #YouAreNotAlone.