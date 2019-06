Pour rassembler un grand nombre de gens, rien de mieux qu’un menu faisant l’unanimité. Le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario l’a bien compris et, à Sarnia, deux activités récentes ont remporté un franc succès grâce à l’appel irrésistible qu’exerce toujours une assiette bien garnie.

C’est ainsi que la soirée-partage multiculturelle du 8 juin s’est tenue de 17 h à 21 h au Centre communautaire francophone, l’organisme partenaire de l’événement. L’objectif était de mettre en lumière la diversité ethnoculturelle souvent méconnue qui constitue la francophonie à Sarnia. Après un mois et demi de planification et de promotion par l’entremise de leurs contacts respectifs, des réseaux sociaux et des agentes de liaison des conseils scolaires, les deux organismes ont été en mesure de rassembler une foule de tous les horizons.

Dans une ambiance conviviale, la cinquantaine de participants de tous âges ont socialisé autour des mets qu’ils avaient emportés afin de les partager et qui devaient refléter, si possible, leur culture d’origine. Étaient présents des convives jamaïcains, vénézuéliens, colombiens, mexicains, burundais, togolais, ivoiriens et, bien sûr, franco-ontariens.

« Ils ont appris à se connaître. Certains étaient surpris de rencontrer d’autres francophones à Sarnia », raconte Nathalie Ouattara, conseillère au Carrefour. L’activité fut à ce point appréciée que certains ont suggéré que la soirée-partage soit rééditée à l’extérieur ou accompagnée d’une danse. Quoi qu’il en soit, les organisateurs sont aussi satisfaits, d’autant plus que leurs organismes sont ainsi entrés en contact avec une clientèle qui, jusque-là, était demeurée en périphérie de la vie communautaire en français à Sarnia. « C’est sûr qu’on va le refaire », affirme Mme Ouattara.

Une autre activité prometteuse du Carrefour des femmes qui pourrait bien avoir une suite est l’atelier culinaire intergénérationnel qui a eu lieu le samedi 15 juin dans le complexe où se trouve le bureau de l’organisme à Sarnia. Semblable rendez-vous centré sur la cuisine s’était tenu pour la première fois à London en avril dernier et avait généré beaucoup d’intérêt.

L’idée générale est de réunir différentes générations et de les faire cuisiner ensemble, suscitant ainsi des échanges entre jeunes et moins jeunes qui autrement n’auraient peut-être pas lieu. À Sarnia, il y avait en tout 12 adultes, 2 adolescentes et 6 enfants qui ont participé. Tous se sont affairés avec joie à concocter de l’alloco (plantain frit), une soupe de poissons et des patates à la mode africaine de même que de l’arroz con pollo (poulet avec riz et légumes) et des empanadas (petits pâtés farcis), deux mets latino-américains.

Il semblerait que le Carrefour des femmes, pour attirer les gens, ait trouvé la… recette gagnante. Et si l’on en juge par la réponse de la communauté, l’organisme réitèrera peut-être l’exercice, ce qui suscitera sans doute à nouveau l’enthousiasme.

PHOTO: Le Centre communautaire francophone était partenaire de l’activité du 8 juin.