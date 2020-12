Le lundi 14 décembre, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) avait une grande nouvelle à annoncer. Des représentants de l’organisme et du milieu des services de garde ont accueilli Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, dans le cadre d’une conférence de presse au cours de laquelle il a levé le voile sur un investissement de 1,2 million $, répartis sur deux ans, dans la formation d’éducatrices et d’éducateurs en garderie.

Le CCFL coordonnera ce programme, un des 46 projets de Compétences+ Ontario en cours dans la province. À terme, ce sont 130 personnes, francophones comme anglophones, qui recevront une formation.

« Conscient que la COVID‑19 a perturbé la vie de nombreux travailleurs dans la province, notre gouvernement prend des mesures volontaires pour que chacun puisse recevoir une formation ou se recycler dans une nouvelle carrière gratifiante, a affirmé M. McNaughton. Les bons emplois ont un sens, préservent la dignité et procurent un but. En travaillant avec les employeurs de l’Ontario, nous pouvons préparer les travailleurs spécialisés dont nous avons besoin pour les emplois de demain. »

Au-delà de ces généralités, cet investissement permettra de résoudre un problème criant : la pénurie de personnel en milieu de garde. Nicole Blanchette, directrice générale de La Ribambelle, était d’ailleurs sur place pour témoigner de cette réalité.

Or, à peu près tous ceux qui travaillent dans ce milieu font le même constat. « C’est aussi vrai pour les anglophones », confirme en entrevue Jean-Pierre Cantin. Le directeur général du CCFL estime que c’est la capacité de l’organisme à offrir des services bilingues qui l’a rendu plus attrayant pour le bailleur de fond. « On touche toute la problématique qui est vécu dans la grande région de London », conclu M. Cantin qui se réjouit des avancées que permettra cette formation.

En effet, les francophones ne sont pas les seuls à s’y intéresser de près. Ainsi, Nicole Blanchette représentait également, à la conférence de presse, le Licensed Child Care Network, un réseau de 54 employeurs offrant des services de garde et qui est partenaire de ce projet initié par le CCFL.

Les deux autres partenaires de l’organisme sont le Literacy Link South Central, qui offre de la formation aux adultes, et le Elgin Middlesex Oxford Workforce Planning Development Board, qui se spécialise dans les ressources humaines et l’évaluation des besoins des employeurs.

C’est Paulette Desjardins, gestionnaire de projets au CCFL, qui a piloté le dossier depuis ses débuts. L’organisme a fait une demande de subvention pour dispenser cette formation en août dernier et le gouvernement lui a offert une réponse favorable à la fin de l’automne. La prochaine étape sera, jusqu’en avril, de consulter les employeurs pour connaître leurs besoins et de créer un curriculum d’apprentissage qui se basera sur leurs attentes.

Puis, après une campagne de recrutement intensive, les cours débuteront en juin.

« On va faire deux cohortes en même temps, l’une francophone, l’autre anglophone. Ça va être comme ça tout au long du projet », explique Mme Desjardins. Le programme sera d’une durée de dix semaines et sera offert à dix personnes à la fois. De ce nombre, six seront des chercheurs d’emploi, qui recevront une formation générale, et quatre des travailleurs en services de garde, qui recevront une formation avancée pour se perfectionner. Les deux groupes seront répartis en parts égales entre francophones et anglophones.

L’apprentissage se fera à temps partiel, soit 25 heures par semaine, et sera dispensé en ligne, en présentiel et dans une combinaison des deux.

« Le projet nous offre un budget pour offrir une incitation aux employeurs et du soutien aux participants », précise également Paulette Desjardins. Le programme comprendra en effet des services de jumelage de travailleurs avec des emplois, de placement professionnel et de maintien en poste.

Ceux qui sont intéressés par cette formation sont priés de communiquer avec Emploi Ontario.

PHOTO (courtoisie: CCFL) – Afin de pallier la pénurie de main-d’œuvre en éducation à la petite enfance, le ministre Monte McNaughton (au podium) a annoncé un investissement de 1,2 million $ pour un programme de formation coordonné par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Il est ici entouré de Nicole Blanchette, directrice générale de La Ribambelle, et Jean-Pierre Cantin, directeur général du CCFL.