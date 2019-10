Avec les changements de nom des dernières années, il demeure pertinent de rappeler ce qui se cache derrière tous ces acronymes : le Carrefour des adultes et des aînés francophones (CAAF) est un programme du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Le CAAF a évolué rapidement depuis sa création : d’un club pour personnes âgées, il est devenu ouvert aux adultes d’âge mûr en général.

Le jeudi 26 septembre, ceux qui sont inscrits au programme et dont la date de naissance est en août, septembre ou octobre étaient invités à se faire célébrer à l’occasion du « CAAF en fête », une rencontre sociale qui se tient quatre fois par année et qui sert de prétexte à un brunch convivial. C’est pendant ce rendez-vous festif que la nouvelle responsable du CAAF a procédé au dévoilement de la programmation pour les prochains mois.

Julie Chalykoff (à gauche) et Paulette Desjardins

La « nouvelle responsable », puisque celle qui animait jusque-là bon nombre d’activités – dont « CAAF en fête » –, Julie Chalykoff, a décidé de passer le flambeau. Pas complètement cependant, puisqu’elle va demeurer active au sein des séances de tricot et de courtepointe où il reste encore beaucoup de travail à faire. Quant à celle qui a pris la relève pour planifier et animer les activités du CAAF, Paulette Desjardins, elle travaille à temps plein comme gestionnaire de projets au CCFL de sorte que l’organisation de la programmation sera entre les mains de quelqu’un qui peut s’y consacrer entièrement.

Mme Desjardins a d’ailleurs distribué aux convives un cahier de plus de 20 pages, le premier du genre, synthétisant la programmation automnale. Les activités déjà connues des membres se poursuivront : pickleball, club de lecture, marche, etc. Or, le CAAF offre également bon nombre de nouveautés : cours « techno-connexion communautaire », cours de danses latines, ateliers « musclez vos méninges », etc.

Pour les membres âgés qui ont de la difficulté à participer aux activités, l’organisme tâchera de jumeler chacun d’eux avec un autre aîné qui pourrait l’accompagner et l’aider à sortir. Pour cela ou pour tout autre engagement bénévole, il suffit de contacter Mme Desjardins afin d’offrir son assistance.

Une autre innovation d’importance consistera en un service de navette qui permettra aux gens admissibles de bénéficier d’un transport pour participer aux activités du CAAF ou se rendre à un rendez-vous chez le médecin. Au chapitre du transport, l’organisme dispose également de fonds pour rembourser l’essence de ceux qui s’offrent pour conduire d’autres membres du CAAF lors de sorties en groupe.

Bref, la programmation offerte aux adultes et aux aînés s’est enrichie considérablement et continuera à être bonifiée puisque la communauté est invitée à faire des suggestions. Les « portes ouvertes » du CCFL, le 31 octobre prochain, pourraient d’ailleurs être l’occasion pour plusieurs de partager leurs idées ou de s’offrir pour contribuer aux activités.

PHOTO – Au menu du brunch : crêpes et jambon.