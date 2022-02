Le vendredi 28 janvier, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) présentait un spectacle d’un artiste hiphop de la région d’Ottawa : LeFLOFRANCO. Le concert de 45 minutes était intitulé Force inhérente, nom de son premier album de longue durée sorti en 2019. Le public a donc eu droit à un enchaînement de chansons à l’image du parcours de ce chanteur qui, comme il l’a expliqué en préambule de sa prestation, se spécialise dans la « pop urbaine multicolore ».

C’est ainsi qu’il décrit sa musique, au croisement du rap et des influences sonores caribéennes et antillaises. De souche haïtienne, LeFLOFRANCO infuse à ces rythmes afro-américains une touche de Soca, de Reggae et de Kompa, styles emblématiques de ces îles du sud qui viennent diversifier son répertoire. Celui-ci, pour le spectacle offert par le CCFL, était porteur de plusieurs thèmes allant de l’émancipation personnelle à la justice sociale.

LeFLOFRANCO n’était pas seul sur scène puisqu’il était accompagné d’un fidèle collaborateur, DJ SKORPYON.

LeFLOFRANCO – Jeff Homère, de son vrai nom – n’est pas un nouveau venu dans le milieu musical puisque c’est dès l’âge de 14 ans qu’il aborde le rap comme mode d’expression. Au cours de sa jeunesse, il a participé à de nombreux projets et en viendra pendant un temps à former un duo nommé RenESSENCE avec Yao, lui-aussi devenu, quelques années plus tard, un incontournable de la sphère musicale franco-ontarienne. L’enregistrement d’albums simples, de micro-albums et, avec Force inhérente, d’un album de 12 titres ont ponctué la carrière de cet artiste qui continue de multiplier les collaborations et d’explorer les inspirations qui s’offrent à lui.

Ceux qui n’ont pas assisté au spectacle pourront se reprendre le 11 février prochain puisque LeFLOFRANCO sera à nouveau l’invité virtuel du CCFL. C’est sur le site web de l’organisme (ccflondon.ca), sous l’onglet « Calendrier communautaire » que les internautes auront accès à cette prestation. D’ailleurs, le même site web propose une variété d’activités en ligne, en particulier pour le Mois de l’histoire des Noirs. Ateliers et spectacles sont ainsi au programme.

PHOTO – LeFLOFRANCO en spectacle pour le CCFL