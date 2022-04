Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a invité les aînés de sa région à des journées informatives et d’échanges sur le bien-être les 16 et 17 mars au cours desquels les participants ont reçu des renseignements importants sur les modes de vie saine, la protection contre la fraude et les avantages du bénévolat.

De plus, dans le cadre de ces ateliers, les coordonnateurs de l’événement, Lorraine Lafond, Maria Banuelos et Serge Kabongo du CCFL en ont profité pour reconnaître une dizaine de bénévoles de l’organisme. Pour ce faire, ils les ont appelés chacun leur tour devant l’auditoire pour leur remettre un cadeau et un magnifique globe de verre en forme de menhir sur lequel est gravé « En reconnaissance de votre engagement envers la communauté francophone ».

Les récipiendaires de ces prix sont Mary-Anne Virostek, Michelle Beauchamp, Lise Leblanc, Aliana Tekeste, Thomas Tekeste, Naomi Mabonda, Yoann Danel Nimenyo, Illa Julianna Ishimwe, Amina Cheraiet et Jacqueline Uwamwezi. « Nos bénévoles font en sorte que nos programmes sont réussis et de qualité », indique Lorraine Lafond, responsable du Carrefour des adultes et des aînés au CCFL.

Parmi les ateliers proposés, celui qui a clôturé la programmation avait pour sujet la fraude auprès des aînés. Animé par Franck Tshunza de l’Entité 1 de planification des services de santé en français, l’atelier a traité des différences entre le vol, la fraude et l’escroquerie. M. Tshunza a indiqué qu’en 2021, « les dernières statistiques démontrent que seulement pour les cas de fraudes signalés au Centre antifraude du Canada, le total en argent se chiffre à plus de 100 millions $ pour un an. Il est à noter également qu’il y avait parmi ces cas 14 200 cas d’extorsion ».

Les extorsions sont le type de fraude le plus courant où des tactiques d’usurpation d’identité sont utilisées. Et pourquoi les aînés sont si vulnérables face à ces fraudeurs? « Parce qu’ils sont facilement accessibles et souvent à la maison le jour, et parce que les personnes âgées sont portées à faire confiance aux autres et bon nombre d’entre elles vivent seules », ajoute M. Tshunza.

Les participants ont posé beaucoup de questions à l’intervenant de l’Entité 1 par rapport aux différents types de fraude, que ce soit de façon virtuelle, par courrier, en matière d’investissement bancaire, vol d’identité, par téléphone ou télémarketing (la fraude la plus répandue en Amérique du Nord).

Plusieurs ont même partagé leurs expériences en tant que victimes de ces fraudes, ou ayant reconnu certaines d’entre elles. Avec toute l’information reçue durant cette présentation, les aînés sont ressortis mieux équipés pour reconnaître les fraudeurs et les signaler aux autorités concernées. Mme Lafond a confirmé que le CCFL organisera un deuxième atelier sur ce sujet suite aux commentaires d’appréciation de l’auditoire.

Le prochain atelier au CCFL sera présenté le 9 avril par Accès Franco-Santé London et animé par Arielle Bush Dtati, une art-thérapeute professionnelle et psychothérapeute. Il s’agira d’un atelier d’art-thérapie au cours duquel les participants pourront découvrir les avantages d’une pratique artistique pour mieux reconnaître et soutenir leurs émotions. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à info@francosante.ca.

PHOTO (crédit: Richard Caumartin) – Les bénévoles méritants du CCFL et les organisateurs de l’événement.