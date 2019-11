Plusieurs l’ont croisé au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL). Nadia Raymond, accompagnée de son petit chien d’assistance nommé Einstein, se rendait de temps à autre au Centre Desloges où elle ne passait pas inaperçue. Ses visites à l’organisme constituaient une part importante de sa vie sociale et lui permettaient de surmonter son lourd handicap.

Or, Mme Raymond est décédée en mai dernier à l’âge de 40 ans. Le CCFL était l’hôte, le vendredi 1er novembre, d’une cérémonie en sa mémoire ayant réuni des membres de sa famille dont ses parents Suzanne et Robert – deux habitués du CCFL – de même que le personnel de l’organisme et d’autres représentants de la communauté. Tout près d’un arbre planté en son honneur, une pierre commémorative a été dévoilée sur laquelle figure son nom et ses années de naissance et de décès.

Le CCFL a aussi décidé de rebaptiser sa salle familiale « Salle Nadia Raymond ». C’est d’ailleurs là que se sont réunis parents et amis pour échanger après la cérémonie. Ainsi donc, le souvenir de Mme Raymond se perpétuera parmi les francophones de London et tous ceux qui, comme elle, vivent avec une limitation physique ou intellectuelle qui les mettent chaque jour au défi de se surpasser.