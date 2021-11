Au cours des derniers mois, les assemblées générales annuelles (AGA), tous organismes confondus, ont été en partie consacrées à détailler les problèmes causés par la pandémie. Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) ne fait pas exception, quoi que l’on ne puisse pas dire, dans son cas, que les restrictions sanitaires aient représenté un problème menaçant sa survie.

Le mercredi 27 octobre, c’était donc la 27e AGA de cet organisme et la dernière pour Jean-Pierre Cantin qui, après six ans et des poussières passés à la direction générale, cédera sous peu sa place pour jouir d’une retraite bien méritée. Sa première intervention d’importance, pendant l’AGA, fut pour remercier la Fondation Trillium de son appui en ce qui touche aux programmes du CCFL destinés à briser l’isolement des aînés et à améliorer leur qualité de vie, de même qu’aux nombreuses formations dont a bénéficié le personnel.

Le député de London-Centre-Nord, Terence Kernaghan, de même qu’un représentant bénévole de la Fondation Trillium, Pierre Christophe Nkotto Wedji, se sont adressé à l’assistance à ce propos.

Le rapport financier a révélé des hauts et des bas inhérents aux mauvaises surprises causées par le coronavirus mais rien de préoccupant, au contraire.

Paul Levac, président du CCFL, a également pris la parole pour livrer son rapport. « Le CCFL connait depuis près de cinq ans une croissance fulgurante qui lui permet d’ajouter des programmes et services au bénéfice de la communauté francophone de London », a observé le président, rappelant le rôle des employés à cet effet.

Parmi ceux-ci, le directeur général a été au centre des initiatives passées et présentes, et plus récemment des efforts mis en oeuvre pour surmonter les limitations imposées par la COVID-19. Comme M. Cantin l’a rappelé, l’année administrative qui s’est écoulée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 a été difficile. Sans nécessairement suspendre toutes ses activités, l’organisme a dû fermer ses locaux et son service avant et après l’école L’Escale a grandement pâti de la pandémie. Plusieurs employés ont également été mis à pied temporairement au plus fort de la crise.

Heureusement, le virtuel a pris le relais du présentiel dans bien des cas mais cette tendance est en voie de s’inverser graduellement en fonction du déconfinement.

« Le CCFL est en très bonne situation financière et notre équipe est plus que jamais prête à continuer le travail pour la communauté, a affirmé Jean-Pierre Cantin. Les prochains mois devraient, nous l’espérons, nous permettre de revenir à la normale pour la plupart de nos programmes et services. Nous avons déjà réouvert partiellement notre centre communautaire et nous continuerons à le faire graduellement, au fur et à mesure que la situation le permettra. »

D’ailleurs, le souper des Fêtes et le spectacle qui l’accompagne se dérouleront en présentiel.

Au chapitre des activités, un bref vidéo a offert un récapitulatif de ce qui a été fait au cours de la dernière année. On y retrouvait le continuum de services et de programmes propres à combler les besoins des francophones (santé, soutien aux immigrants, club de lecture, cours d’informatique, art et culture, activités physiques, aînés, etc.) et aussi l’assistance fournie dans le contexte de la pandémie.

Le conseil d’administration, pour 2021-2022, est désormais composé de Paul Levac, Natalie Doucet, Franck Tshunza, Kimberley Fortin, Jean-Marc Boisvenue, Monique Castonguay, Philippe Morin, Servanne Woodward et Jean-Pierre St-Maurice. Tous sont à pied d’oeuvre pour travailler à ce qui sera – espérons-le – l’après-pandémie au CCFL.

PHOTO – Jean-Pierre Cantin