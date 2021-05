L’an dernier, le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) avait reçu une subvention qui lui avait permis de se lancer, à l’automne, dans les arts visuels. Parmi les projets que l’organisme s’était mis en tête de mener à bien figurait la production d’un court métrage. L’équipement cinématographique que le CCFS s’était procuré n’attendait plus que les acteurs et techniciens devant être recrutés dans la communauté.

Plusieurs personnes de tous âges avaient alors donné leur nom. Le recrutement allait bon train tout comme la rédaction collective du scénario, qui s’inscrivait dans la foulée des ateliers d’écriture scénaristique offerts par David Lauzier, agent de projet au CCFS. Or, le 12 janvier dernier, le gouvernement ontarien imposait un second ordre de rester à la maison et tous ces préparatifs sont depuis demeurés lettre morte.

Les Ontariens vivent toujours sous l’ordre de rester à la maison (le troisième) et tout ce qui n’est pas considéré comme essentiel est à l’arrêt. Cela dit, la province semble être en voie de voir ce genre de restrictions être levées. Juin s’annonce propice pour un retour à la normal – ou à ce qui s’en approche – et c’est dans ce contexte que l’équipe du CCFS a décidé de relancer son projet de court métrage.

Le concept demeurera en gros le même : une fiction d’une quinzaine de minutes aux accents comiques. Ce film familial sera tourné dans les environs de Sarnia et l’étape suivante sera le montage.

Il était question, l’an dernier, de présenter le film sur grand écran tout en respectant les règles sanitaire. Ces règles changeant constamment, il est malaisé de prévoir ce qu’il en sera à ce chapitre mais l’organisme avait déjà pensé à se rabattre sur une diffusion en direct sur YouTube ou Facebook en cas de besoin.

Que ce soit devant ou derrière la caméra, ceux qui sont intéressés à participer à ce projet n’ont qu’à contacter le CCFS. L’organisme a à sa disposition une vaste gamme d’équipement et d’accessoires : il s’agira d’une belle expérience et peut-être encore plus pour les jeunes qui rêvent de faire carrière dans le domaine de la production audiovisuelle.

PHOTO – Dans une récente vidéo publiée sur la page Facebook du CCFS, David Lauzier, agent de projet et de communication de l’organisme, décrit l’équipement qui sera utilisé pour la production du film.