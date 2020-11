Il y aurait mille et une choses qui pourraient être dites à propos de la présente crise économique. Les opinions divergent sur certains de ses aspects mais tous peuvent s’entendre sur la nécessité de conjuguer les efforts et les expertises pour surmonter les défis qui s’imposent aux entrepreneurs. C’est pourquoi le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et la Société économique de l’Ontario (SÉO) ont formé un partenariat pour offrir le Programme de réactivation économique.

Les deux organismes collaboraient déjà depuis l’an dernier dans le cadre d’initiatives stratégiques pour aider les entrepreneurs francophones. Le « dernier né » de cette bonne entente entre le CCO et la SÉO est ce Programme de réactivation économique qui, comme son nom l’indique, vise à outiller les entreprises menacées par la pandémie.

Jean-Philippe Galesne du CCO et Siham Chakrouni de la SÉO sont les coordonnateurs de ce programme financé à hauteur de 1,5 million $ par le Fonds d’aide et de relance régional du gouvernement du Canada par l’entremise de FedDev Ontario.

« Les objectifs du programme sont multiples, explique M. Galesne, mais il y en a quatre qu’il faut retenir : permettre aux entrepreneurs de sortir de l’isolement en cette période de COVID-19; leur donner l’occasion de rencontrer des organismes francophones du sud de l’Ontario et d’étendre leur réseau de contacts; prendre du recul sur leurs activités grâce à l’expertise de spécialistes; bénéficier de l’accompagnement personnalisé et sur mesure offert par le CCO et la SÉO. »

Le Programme de réactivation économique n’est pas tant une formation qu’une consultation. Pendant deux semaines, chaque cohorte (de 10 à 15 personnes) bénéficie de conseils relatifs à la pratique du réseautage, à la comptabilité d’affaires, à l’innovation, aux relations avec les fournisseurs et clients, etc.

Les participants ne sont pas obligés de suivre tous les modules mais une certaine assiduité est tout de même requise pour pouvoir bénéficier de l’accompagnement hebdomadaire personnalisé qui se poursuit jusqu’à la fin du programme, c’est-à-dire au 31 mars prochain.

Qui plus est, chaque mercredi, le Club canadien de Toronto et le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale présentent des invités aux participants qui ont également l’occasion de se fréquenter lors de « cafés entrepreneurs » virtuels.

Le programme a été lancé en août et environ 140 personnes représentant plus de 60 organisations se sont déjà inscrites. Le programme est réservé aux travailleurs autonomes (qui peuvent avoir quelques collaborateurs), aux responsables d’organismes à but non lucratif, aux gérants de coopératives, aux dirigeants d’entreprises et aux membres du comité de direction ou du conseil d’administration. Le siège social de l’entreprise doit être situé dans l’Est ou le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario et ses activités doivent avoir subi les contrecoups négatifs de la pandémie.

Jean-Philippe Galesne mentionne que ceux qui se sont inscrits au programme en ont été très satisfaits. Aucun frais d’inscription n’est exigé et ceux qui désirent joindre les rangs des participants peuvent se rendre sur www.reactivation.ca, un site qui sera bonifié prochainement, ou contacter les responsables du programme à info@reactivation.ca.